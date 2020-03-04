فيديو وقح في الويت أثار ضجة
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فيديو وقح لشابين كويتيين يقبلان بعضهما يثير ضجة واسعة ويحرك السلطات في الكويت!

By وطن الدبور
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الدبور – بعد إنتشار الفيديو الذي وصفه النشطاء بالوقح و المقزز على وسائل التواصل الإجتماعي في ، أوقفت الأجهزة الأمنية في دولة  شابين كويتيين بتهم تتعلق بارتكاب فعل فاضح وإساءة استخدام الهاتف.

وكان مقطع فيديو أظهر شابين التقيا في مكان عام، إذ توجه أحدهما لآخر في سيارة، ثم قام بتقبيله على شفتيه بطريقة وصِفت بالوقحة من قبل متابعين.

ويعد إنتشار المقطع الذي أثار جدلا واسعا داخل الكويت، قامت الجهات الأمنية بتتبعه وتم ضبط الشابين والتحقيق معهما، إذ اعترفا بتبادل القبلات. وتمت إحالة القضية للأمن الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

ولقي مقطع الفيديو استنكارا شعبيا لما يمثله من خروج على العادات والتقاليد والقيم المجتمعية في منطقة الخليج ودولة الكويت، وهذا النوع من السلوكيات ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمر جديد في الكويت؛ ما يجعل السلطات المعنية تتشدد في ملاحقة المسيئين.

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