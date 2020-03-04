معاناة المغدور محمد الموسى قتيل نانسي عجرم إنتهت
عش الدبابير

محامية المغدور قتيل نانسي عجرم: أخيرا انتهت رحلة المعاناة

By وطن الدبور
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الدبور – قالت محامية الشاب السوري المغدور الذي عرف بقتيل ، المحامية رهاب بيطار إنه أخيرا إنتهت المعاناة، وتم حل مشكلة نقل جثمانه إلى دمشق لدفنه هناك.

جاء ذلك بعدما رفض الهلال الأحمر السوري نقل جثمان ، الذي لقي مصرعه في يناير الماضي على يد زوجها الدكتور ، إلى العاصمة السورية دمشق، وظل الجثمان عالقًا على الحدود اللبنانية فترة طويلة وفق ما أعلنت المحامية السورية رهاب ممدوح بيطار، الوكيل القانوني ورئيسة لجنة الدفاع عن القتيل.

وقالت في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: “بلغني أن الهلال الأحمر السوري رفض نقل الجثمان من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الإختصاص فإن كان الخبر غير صحيح يرجى التواصل معي لنفي الأمر وإتمام نقل الجثمان.

وأوضحت بيطار، أن ”رحلة المعاناة الطويلة لإجراءات استخراج شهادة الوفاة انتهت“. وأكدت أنه تم نقل الجثمان في سيارة خاصة، قائلًة: ”سينقل جثمان المغدور إلى دمشق بواسطة سيارة خاصة على حسابنا، محمد الموسى“.

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وعلق النشطاء على الخبر حيث قالت ناشطة ما نصه: “لو كان القتيل رئيس أو من المشاهير وصاحب نفوذ كان عجلوا في كل اﻹجراءات وقاموا بالواجب على أكمل وجه وجهزوا مراسيم الجنازة تقديرا واحتراما له وفرشوا بساط أحمر وأكثروا من الورود لكن واقعنا أصبح شبيه بوادي الذئاب وصاحب النفوذ اﻷقوى يسيطر على كل شيء”

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