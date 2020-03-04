مصري ينهي حياة زوجته بطريقة متوحشة.. ألقى بها من الطابق العاشر

الدبور – مصري إنعدم من كل القيم الإنسانية بإرتكابه جريمة مروعة بحق زوجته أم أولاده رغم توسلاتها له، إلا أنه لم يتمالك أعصابه بعد جلسة جدال لم يتحملها كما قال، وقام بإنهاء حياة زوجته بطريقة بشعة جدا.

حيث قام بإلقائها من الطابق العاشر لتسقط جثة هامدة غارقة في الدماء.

وتلقى رجال الأمن في محافظة الإسكندرية، إخطارا يفيد بسقوط سيدة من أعلى عمارة سكنية، لينتقل رجال الأمن والبحث الجنائي لموقع الجريمة.

وبالمعاينة وجمع المعلومات، تبين قيام الزوج بإلقاء زوجته من الطابق العاشر بسبب المشادات الكثيرة بينهما خلال الفترة الماضية، فقام بحملها وإلقائها من الطابق العاشر، و الزوج عاطل عن العمل وليس له مدخول مما تسبب الأمر بمزيد من المشاكل مع زوجته.

وألقى رجال الأمن القبض على الزوج المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وقال إنه لم يتحمل جدالها المستمر، وأن هناك خلاف لا ينتهي بينهما، واعتادت على مجادلته في كل أمر، و الحياة باللأساس صعبة وفقدت أعصابي وتخلصت منها للأبد. و صرحت النيابة بدفن الجثة بعد إعداد تقرير طبي بشأنها.

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