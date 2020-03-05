إصابات كورونا في سلطنة عمان في إرتفاع وبيان من وزارة الصحة

الدبور- إصابات كورونا في سلطنة عمان في إرتفاع، حيث أعلنت وزارة الصحة عن إصابات جديدة تم إكتشافها في السلطنة، ليصل المجموع إلى ١٦ حالة حتى كتابة هذا الخبر.

فقد أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الخميس، تسجيل إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 16 حالة.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن الوزارة قولها، إن “المصاب الجديد مواطن، وحالته مرتبطة بالسفر الى مدينة ميلان الإيطالية”.

وكشفت السلطنة عن أول حالتين مؤكدتين لمرض فيروس كورونا، لمواطنتين قدمتا من إيران، في 24 فبراير/ شباط الماضي، ثم توالى الإعلان عن إصابات جديدة.

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الإرشادات الواجب اتباعها في #الحجر_الصحي المنزلي للقادمين من الأماكن التي ظهر فيها مرض فيروس #كورونا المستجد أو للمخالطين لحالة مؤكدة مخبرياً ممن لم تظهر عليهم الأعراض.#تثقيف_صحي pic.twitter.com/DnMTDDRIx5 — وزارة الصحة – عُمان (@OmaniMOH) March 4, 2020

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى الخميس، في 85 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس قرابة 100 ألف حول العالم توفي منهم أكثر من 3300 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وايطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.