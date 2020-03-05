شاهد حفل زفاف تحول لمجزرة.. مصرع 12 شخصًا في مصر بطريقة مروعة

الدبور – حفل زفاف تحول إلى ماتم كبير، وليلة العمر تحولت إلى ليلة المأساة الكبرى، حيث لقي 12 شخصا مصرعهم في مصر، في حادث مروع.

حيث لقي 12 مصريًا مصرعهم إثر حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، بالقرب من مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وأدى الحادث أيضا بين السيارات التي كانت تشارك بحفل زفاف، إلى إصابة آخرين بينهم نساء وأطفال، نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتباينت الإصابات بين ‏كدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد ونزيف داخلي، واشتباه بكسر بالعمود الفقري وجروح قطعية وغيرها.

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