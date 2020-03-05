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شاهد حفل زفاف تحول لمجزرة.. مصرع 12 شخصًا في مصر بطريقة مروعة

By وطن الدبور
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الدبور – تحول إلى ماتم كبير، وليلة العمر تحولت إلى ليلة المأساة الكبرى، حيث لقي 12 شخصا مصرعهم في مصر، في .

حيث لقي 12 مصريًا مصرعهم إثر حادث تصادم مروع بين 3 سيارات، بالقرب من مدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

وأدى الحادث أيضا بين السيارات التي كانت تشارك بحفل زفاف، إلى إصابة آخرين بينهم نساء وأطفال، نقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتباينت الإصابات بين ‏كدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد ونزيف داخلي، واشتباه بكسر بالعمود الفقري وجروح قطعية وغيرها.

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