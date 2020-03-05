في جريمة مروعة: فتاة تذبح والدتها المسنة وتخرج مخها من رأسها لتقبله

الدبور – في جريمة مروعة تقشعر لها الأبدان بكل ما تحمل الكلمة من معنى، أقدمت فتاة على ذبح والدتها المسنة بطريقة بشعة، وأخرجت مخها من رأسها وقبلته أمام أقاربها، في مشهد صدم الجميع.

وبحسب ما استمعت إليه أحد المحاكم البريطانية بالأمس اتهمت الشابة أوديسا تامي كاري ذات الـ 36 عامًا ، بضرب والدتها 76 عاما حتى الموت في منزلهما في مدينة أشينجتون ، بمقاطعة نورثامبرلاند الانجليزية ، بدون رحمة ولا شفقة/ وذلك قبل أن تقوم الابنة الضالة بقطع رأس أمها بطريقة شنيعة ومرعبة.

الامر الذي أثار ضجة واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث عبر العديد منهم عن مدى البشاعة التي وصل إليها البعض، وكيف ممكن لأي إنسان ان يفقد إنسانيته بهذا الشكل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة ” ديلي ميل”، ضربت أوديسا كاري والدتها ، التيتدعى أيضًا أوديسا كاري ، حتى الموت في منزلها ، ثم استخدمت سكينًا ومقصًا لقطع رأسها ، علاوة على تمزيق بطنها وإزالة دماغها من رأسها.

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وسمعت محكمة التاج في نيوكاسل بالامس أن الابنة القاتلة حملت بقايا جسد أمها داخل حقيبة وألقتها أمام أحد أصدقاء عائلتها ، وذلك قبل ان تخرج مخ امها وتقبله أمام صديق العائلة الذي أصيب بحالة من الصدمة والهلع جراء ما شاهده.

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