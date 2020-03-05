محلل قناة سعودي 24: ينفي رواية أن قطر وراء نشر فيروس كورونا ويؤكد أن أردوغان هو من نشره في السعودية و الإمارات!

الدبور – محلل قناة سعودي ٢٤ قال في فيديو تحليلي إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ان الرئيس التركي أردوغان هو من نشر فيروس كورونا في السعودية و الإمارات، وبذلك ينفي رواية المذيعة و الكاتبة السعودية التي إكتشفت قبله أن قطر هي من وزرع الفيروس على دول الخليج العربي و على العالم.

ولم تشرح وقتها الإعلامية السعودية المعروفة كيف وزعته عن طريق البريد أم وضعت جنود على الحدود يقومون بالعطس على جيش السعودية العظمى وجيش الإمارات.

صفحة قبل وبعد نشرت الفيديو لمحلل قناة سعودي ٢٤ الذي بذل مجهودا كبيرا في التحريات و الحليلات ليصل إلى نتيجة أن قطر ليس لها علاقة بموضوع نشر الفيروس، با الرئيس التركي شخصيا هو من قام بنشره في السعودية و الإمارات.

وقالت الصفحة في تعليقها على الفيديو كما لسع الدبور ما نصه: “محلل قناة سعودي 24 اللواء الركن زايد العمري : أردوغان يحاول نشر فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية”

محلل قناة سعودي 24 اللواء الركن زايد العمري : أردوغان يحاول نشر فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية 🤣👇 pic.twitter.com/br9Q3AdqU0 — ابو منشار (@abukarsh2018) March 4, 2020

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الفيديو حصل على الكثير من إعادة النشر و التعليقات الساخرة المضحكة من قبل النشطاء حيث قال ناشط ما نصه: “اردوغان يحاول نشر فيروس كورونا في المملكة و اللواء ركن زايد العمري يحاول ان ينشر الغباء في السعودية و من اجل دلك تحصل غلى رتبة اللواء ركن”

وقال آخر ساخرا: “قرون ما قبل الجاهليه!! العالم المتحضر يحاولون ايجاد عقار للفايروس وبهائم الامه تبحث عن تلفيق تهم لا تقبلها الحمير!!! من اين يأتون بهذه الكائنات!! والله السعوديه فيها شباب مثقفه وينهم وينهم هذه الكائنات اتوقع انها قضت عمرها بالاجهزه الامنيه ولا علاقه لها بالسياسه!! قرون وسطى”

ونشرت صفحة نحو الحرية الفيديو أيضا وعلقت عليه كما لسع الدبور: “إعلامية سعودية تقول: فيروس كورونا صنعته قطر.. وإعلامي سعودي يقول: أردوغان يستهدف السياح العرب بكورونا.. (فيروس الغباء) الذي أصاب هؤلاء.. أخطر من فيروس كورونا”

إعلامية سعودية تقول: فيروس كورونا صنعته قطر..

وإعلامي سعودي يقول: أردوغان يستهدف السياح العرب بكورونا..



(فيروس الغباء) الذي أصاب هؤلاء.. أخطر من فيروس كورونا😂pic.twitter.com/2P11il0Yk7 — نحو الحرية (@hureyaksa) March 5, 2020