قطر تسجل 11 إصابة بفيروس كورونا

الدبور – سجلت قطر، 3 إصابات جديدة، بفيروس “كورونا” المستجد، ما يرفع عدد حالات في البلاد إلى 11 إصابة.

وقالت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، إن “المصابين متواجدين في الحجر الصحي، حالتان لمواطنين قطريين وحالة من جنسية أخرى (لم يحددها) ممن عادوا مؤخرا من ايران”.

والسبت الماضي، كشفت الدوحة عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ”كورونا” في البلاد.

واتخذت قطر، عدة إجراءات لمحاصرة تفشي الفيروس، شملت فرض قيود على دخول البلاد برا وبحرا وجوا.

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وتعد إيران، أحد أبرز البؤر التي شهدت تفشيا لـ”كورونا”؛ بعدما سجلت 4747 حالة إصابة بالفيروس، و124 وفاة.

وسبق أن أعلنت عدة دول، تعليق رحلات الطيران مع إيران، ومنع دخول الإيرانيين في المنافذ الحدودية لها.

وظهر فيروس “كورونا”، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم توفي منهم قرابة 3500 غالبيتهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.