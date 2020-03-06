الديلي ميل تكشف تسريب خطير: المستشفيات الأمريكية تستعد لإستقبال 95 مليون مصاب بفيروس كورونا وتوقع وفاة نصف مليون

الدبور – نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية تقريرا مخيفا عن توقعات إنتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، حيث قالت أن الموضوع أخطر مما نتوقع، وأخطر مما تفصح عنه الإدارة الامريكية و الرئيس الأمريكي ترامب.

وجاء في التقرير أن المستشفيات الامريكية تستعد لإستقبال ما يقارب ٩٦ مليون مصاب بالفيروس ووفاة ما يقارب النصف مليون، من وثائق رسمية تم تسريبها حسب ما جاء في الموقع.

و أضافت التسريبات أن الوضع أخطر مما نتصور، وأنه من المتوقع أيضا أن تستقبل المستشفيات ما يقارب م ٥ ملايين مصاب كمرضى داخل المستشفى من الإصابات ال ٩٦ مليون، وعدد الوفيات المتوقعة حسب الوثيقة نصف مليون، حسب تقرير أعدته مؤسسة (AHA) جمعية المستشفيات الأمريكيةـ اعد في شهر فبراير الماضي بشكل سري.

وجاء التسريب بعد التطمينات المتكررة التي أصدرها الرئيس الأمريكي وقلل من شأن خطر الفيروس خوفا على تدهور الإقتصاد وبالطبع خسارة الإنتخابات القادمة.

الدكتور جيمس لولر الأستاذ في المركز الطبي بجامعة نبراسكا، قدم التقديرات المروعة و الصادمة خلال ندوة لجمعية المستشفيات الأمريكية بعنوان ما يحتاج قادة الرعاية الصحية معرفته للتحضير لتفشي فيروس كورونا الجديد، وقال إن هذه الأرقام هي أفضل توقع ممكن ان يتوقعه في حال إنتشار الفيروس في أمريكا.

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وفي التقرير المسرب تم الإقتراج بإتخاذ الكثير من التحضيرات لتقليل عدد الوفيات و الإصابات في الولايات الامريكية، وبدن التحضير وإتخاذ كل التدابير الضرورية فإن الرقم ممكن ان يكون أكبر بكثير.

وبين التقرير أن الإصابات القاتل معظمها ستكون لكبار السن، وكلما زاد العمر زادت فرص الإصابة و الوفاة، فمن هم فوق الثمانين من العمر الفيروس بالنسبة لهم قاتل وتقل نسبة الموت كلما قل العمر، و الولايات المتحدة يوجد فيها نسبة من كبار السن، من هم فوق ال ٦٠ من العمر، وهنا تكمن الخطورة وإنتشار الفيروس.

للإطلاع على التقرير من المصدر يمكن الضغط هنا http://dailym.ai/2Ivlotu

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