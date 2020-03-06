بعد خبر وفاة الملك سلمان، تحرك أمراء للإطاحة بولي العهد بن سلمان، و حملة إعتقالات كبيرة (فيديو)

الدبور – القصر الملكي السعودي يغلي في الداخل، بعد محاولة الإطاحة بولي عهد السعودية بن سلمان، من قبل أمراء كبار في العائلة الحاكمة، خصوصا بعد إنتشار خبر وفاة الملك سلمان داخل قصور الحكم، وعدم إستطاعة بعض الامراء من لقاء الملك.

وقام بن سلمان الذي كان متوقع تلك الخطوة في حال وفاة الملك، بحيث لن يرضى أي من الأمراء في عائلة أل سعود تولي الفتى الطائش بن سلمان مقاليد الحكم، ولكن ينتظرون لحظة وفاة الملك، حيث ممكن إنتزاع الشرعية عنه و الإطاحة به، قام بن سلمان على أثرها بحملة إعتقالات طالت أسماء كبيرة في العائلة.

وبدل أن يتم الإطاحة بالدب الداشر، زاد هيجانه ولم يعد يبالي بأي اسم مهما كانت مكانته ان يزج به بالسجن إن وقف في طريقه الى العرش السعودي الذي فعل الكثير من الأمور الطائشة للوصول إليه، حتى إنه باع السعودية لشيطان العرب بن زايد وأصبح لعبة بيده.

وأكد الدكتور عبد الله العودة نجل الداعية السعودي المعتقل إعتقال الامير احمد بن عبدالعزيز وهو شقيق الملك، و الذي يسبب قلقا لولس العهد لما يحمله من مكانة وقبول بين أوساط الشعب السعودي، و أيضا الأمير محمد بن نايف ولي العهد السابق الذي إنقلب عليه الدب الداشر، في تغريدة لسعها الدبور من حسابه.

- Advertisement -

وكانت صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الأميركيتين نقلتا عن مصادر مطلعة أنه تم اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي، وولي العهد السابق محمد بن نايف. وأضافت الصحيفتان أن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة العظمى، وأنهما يواجهان عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وقالتا إن الاعتقال شمل أيضا الأمير نواف بن نايف شقيق ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف. ووفق الصحيفتين، قام مقنعون من حرس الديوان الملكي باعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف صباح أمس الجمعة من منزليهما اللذين أخضعا للتفتيش.

ونشر حساب مستشار الأمير محمد بن نايف على تويتر تغريدة قال فيها ما نصه كما لسع الدبور: “سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز و وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود هما أبرز المعتقلين، ويبدو أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، فقد تم وضع بعض الأمراء تحت الإقامة الجبرية لحين البت في أمرهم، الأمور تغلي داخل الأسرة.”

سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز و وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود هما أبرز المعتقلين، ويبدو أن الأمر لن ينتهي عند هذا الحد، فقد تم وضع بعض الأمراء تحت الإقامة الجبرية لحين البت في أمرهم، الأمور تغلي داخل الأسرة. — مستشار الأمير محمد بن نايف (@nayfcon) March 6, 2020

بدورها، أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الأمير محمد بن نايف كان قيد الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به كولي للعهد من قبل ولي العهد الحالي الأمير محمد بن سلمان. وتابعت الصحيفة أن الاعتقالات تأتي في وقت حساس للسعودية والعائلة المالكة، حيث أثار قرار الأمير محمد بن سلمان وقف الزيارات الدينية إلى الحرم المكي جراء فيروس كورونا.

بينما قال الناشط القطري بوغانم بتغريدة “معلومه غير مؤكده سأنقلها لكم كما..وصلتني يقال بأن سلطان بن سلمان ايضا” تم اعتقاله هذا..والعلم عند الله سبحانه وتعالى..!!”

وأفادت مصادر مطلعة ان حملة الإعتقالات طالت الكثير من الأمراء و الرؤوس الكبيرة التي تعاونت معهم أو يشك في ولائها لولي العهد بن سلمان، وان الإتهامات كبيرة ولن يخرج منها الامراء إلا بمعجزة أو إنقلاب كبير من بقية الأمراء و الشعب السعودي لإنهاء بطش بن سلمان، وإلا مصيرهم الإعدام بتهمة الإنقلاب وخيانة قسم الولاء.

ونشر المقرب من ولي عهد أبوظبي وزير القذارة حمد المزروعي و الذي يحصل على تغريداته من بن زايد شخصيا ومن جهاز المخابرات التابع له، نشر تغريدة لها معاني حسب النشطاء، حيث قال فقط “كش ملك” مما يعني موت الملك سلمان، او فشل محاولة الإنقلاب على ولي العهد بن سلمان.

كش ملك … — حمد المزروعي (@uae_3G) March 6, 2020

ونشر ناشط فيديو قديم للأمير أحمد بن عبد العزيز عندما تحدث عن فساد من يمسكون الحكم اليوم في السعودية.

اعتقال الأمير أحمد بن عبدالعزيز، الذي كان قد أشار بوضوح إلى تورّط الملك سلمان وابنه محمد في ملف اليمن، ونأى بالأسرة وبقية الأمراء عن تصرفاتهم! pic.twitter.com/ganueN57o0 — خط البلدة 🚐 (@saudibus222) March 6, 2020

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor