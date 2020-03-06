جريمة مروعة في السعودية: مديرة مدرسة تعذب طالبة لديها لأنها صبغت شعرها!!

الدبور – في حادث مأساوي، وفي السعودية الجديدة ورغم الإنفتاح غير المحدود الذي قام به ولي العهد السعودية، أقدمت مديرة مدرسة متوسطة على معاقبة طالبة لديها لانها صبغت جزء من شعرها، وهذا الأمر محرم وممنوع.

وتدور الحادثة بحسب عدد من الروايات المتداولة بشأنها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حول طالبة في المرحلة المتوسطة، حضرت إلى مدرستها وقد صبغت جزءاً من شعرها، ما دفع مديرة المدرسة لرش مادة لم تتضح ماهيتها، على شعر الطالبة لإزالة الصبغ، قبل أن تتطور حالة الطالبة بفعل تصرف المديرة، ويتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة.

ووفقاً لتغريدة حساب يشتكي صاحبه إلى إدارة تعليم الخرج، فإن الحادثة وقعت أواخر الشهر الماضي، حيث كتب في تغريدته ”سعادة مدير التربية والتعليم بالخرج هل يرضيك فاجعة الطالبة المباركي في مدرسه السهباء للبنات أدخلت البنت فغيبوبة وتجلط في الرجل بسبب المديرة ومعاونيها، احتاج التحقيق ف ذلك وأخذ حقي لبنتي وسوف يوصل صوتي للملك والوزير“.

@kharjedu1 سعاده مدير التربيه والتعليم بالخرج هل يرضيك فاجعه الطالبه المباركي في مدرسه السهباء للبنات أدخلت البنت ف غيبوبه وتجلط في الرجل بسبب المديره ومعاونيها احتاج التحقيق ف ذلك وأخذ حقي لبنتي وسوف يوصل صوتي للملك والوزير — ربي زدني تقوى (@pnDifVggtCPmLUO) February 26, 2020

وروى حساب آخر في تويتر، تفاصيل أوسع عن الحادثة، دون أن يكشف عن علاقته بالطالبة، لكنه قال إن لديه كافة التقارير التي تثبت هذا الأمر، و ”تم رفع قضية للشرطة ولتعليم الخرج، نريد البت السريع..“.

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وقال الناشط بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “عند نهاية الدوام واليوم الدراسي قامت المدرسة بالاتصال على والدها لأخذها بعدما نجحت خطة القائدة في أن تسلمها لوالدها وهي في وعيها مهما كانت النتائج .

أخذ الوالد ابنته إلى المستشفى مباشرة هي الآن لا تمشي إلا على رجل واحدة والأخرى لا تستطيع المشي عليها فقد أدى هذا الفعل لتشنجها.”

و أضاف بتغريدة ثانية: “توجد كافة التقارير التي تثبت هذا الأمر ، تم رفع قضية للشرطة ولتعليم الخرج ، نريد البت السريع ودون واسطات . اليوم فعلتها مع ابنتنا غدًا ستفعلها مع أخرى يجب حماية الطالبات من لامبالاة بعض القائدات . من يشكك في هذه القضية نقول له شكرًا لك ونرجو أن تراعي إنسانيتك فقط .”

توجد كافة التقارير التي تثبت هذا الأمر ، تم رفع قضية للشرطة ولتعليم الخرج ، نريد البت السريع ودون واسطات .

اليوم فعلتها مع ابنتنا غدًا ستفعلها مع أخرى يجب حماية الطالبات من لامبالاة بعض القائدات .

من يشكك في هذه القضية نقول له شكرًا لك ونرجو أن تراعي إنسانيتك فقط . — ﮼علوش NFC 17 (@oq_vq) March 6, 2020

وقالت هيئة حقوق الإنسان في السعودية، في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إنها رصدت ما تم تداوله بشأن الحادثة، وتتابع مع الجهات المختصة ”للتحقق من اتخاذ الإجراءات النظامية، والتأكد من تقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالبة“.

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