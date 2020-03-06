حادث مأساوي في سلطنة عمان راح ضحيته شاب عماني بسبب هاتف جوال
عش الدبابير

حادث مأساوي في سلطنة عمان راح ضحيته شاب عماني بسبب هاتف

By وطن الدبور
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الدبور – في وقع في ، عم الحزن في منطقة الشاب الذي راح ضحية هذا الحادث، وتم تداول اخباره عبر وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تعاطف الجميع مع عائلة الشاب ومع الشاب الذي فقد حياته، بينما طالب الكثير معالجة الامر من أصوله و البحث عن السبب، فهذا الحادث يعتبر نارد الحدوث بين أبناء الشعب العماني.

حيث اهتزت ولاية عبري في سلطنة عمان على وقع حادثة انتحار طالب يبلغ من العمر 14 عامًا.

وأقدمَ الطالب على تعليق نفسه من أنبوب إطار الدراجة في غرفته. بحسب مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية، التي لم تفصح عن اسمه حيب الغجراءات المتبعة في الشرطة.

وكان الطالب وهو من سكان ولاية عبري في محافظة الظاهرة، قد أقدم على شنق نفسه بسبب والده، حيث قيل أن مشادة وجدال قبل الحادث وقع مع والده.

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وسبب الجدال و النقاش حسب ما أفادت مصادر مقربة من العائلة كان بسبب أن والده أخذ هاتفه منه خلال وقت الغداء، وهو الامر الذي يعاني منه ربما ٩٠ ٪ من الأهالي حول العالم مع هذا الجيل الغريب.

الامر الذ ادى إلى قيام الفتى بوضع حدّ لحياته بهذه الطريقة المأساوية. وفقًا لشرطة عمان السلطانية التي حققت في الحادث فور وقوعه. ووقعت الحادثة المأساوية حوالي الساعة 7 مساء الثلاثاء الماضي.

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