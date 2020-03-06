شاهد ماذا يفعل الشعب العماني كل يوم جمعة منذ وفاة السلطان قابوس

الدبور – منذ الإعلان عن وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، وحتى هذا اليوم مازال الشعب العماني يتذكر سلطانه الذي رافقه طوال ٥٠ عاما وأخذهم معه إلى بر الامان و النهضة، وأرسى لهم أساس سلطنة إن مشوا عليها تقدموا أكثر وسلموا من كل شر.

هكذا يرى الشعب العماني سلطانه الراحل، وهكذا يتطلع على سلطانه القادم، ولكن من يتابع وسائل التواصل الغجتماعي خصوصا موقع تويتر الاكثر إستخداما في سلطنة عمان ومنطقة الخليج عامة، يلاحظ تمسك هذا الشعب بذكرى سلطانه الراحل، وتمسكهم بالإخلاص له حتى بعد رحيله.

فمن كان يدعي أن تمسك الشعب بالسلطان قابوس كات خوفا او نفاقا، فها هم يخلصون له ميتا، فإن كان كما يدعون فالأولى التفاق للسلطان الحي، و الاولى أن يكون السلطان قابوس أن ينمحي من ذاكرتهم وذكرهم، خصوصا بعد مضي ما يقارب الشهرين على رحيله.

ففي كل يوم جمعة يعود وسم “هاشتاق” السلطان قابوس و أيضا “أعز الرجال و انقاهم” للظهور من جديد، وتعود الإدراجات و التغريدات بالدعاء له من جديد وبكثافة وكأنه توفي صباح اليوم، فما يبزغ فجر الجمعة حتى يعج تويتر في سلطنة عمان بالدعاء للسلطان قابوس، وكان لسان حالهم يقول من بر الأب أن تدعو له بعد مماته، فلا ينتهي البر عند الموت.

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الدبور إطلع على بعض التغريدات والتي ربما تكون مكررة، ولكنها ظاهرة جديرة بالإهتمام، وجديرة بالدراسة و إستخراج العبر منها، لأن السلطان قابوس لم يكن يوما بالنسبة لشعبه رجل عادي ولا مجرد حاكم، وإلا لما تمسك به الشعب بهذه الطريقة ولما اخلص له بعد مماته وذهاب سلطانه بهذه الطريقة، الدبور ينشر لكم بعض التغريدات التي تظهر فجر كل جمعة.

الله يرحمك بن سعيد ،،ماتزال ذكرى خالده في شعبك في ضحكتك وكلامك وسياستك وأخلاقك وتواضعك وفي كل خصله جميله يتميز بها الانسان العماني الأصيل ،،الله يرحمك يارمز عمان الخالد #اعز_الرجال_وانقاهم pic.twitter.com/zDvrpeK2Do — ناصر المعمري (@X2S4Cor5O2uMIC7) March 6, 2020

اللهم في يومك هذا المبارك الجمعة الجامعة أجمع روح سيدي قابوس مع من تحب يوم القيامة وأجعل له مقعد صدق مع النبيين والصديقين و الشهداء واشمله برحمتك وتجاوز عنه سيئاته ان وجدت فقد حكم بلادك فعدل ونشر السلام فليكن ممن يقال لهم ( ادخلوها بسلام ) اللهمً أمين #اعز_الرجال_وانقاهم pic.twitter.com/WS8AZGPdKc — عدوية الحراصية (@Adawiya92920351) March 6, 2020

هذا الحديث قبل (٢٠) عاماً من الأن، وكأنه يتحدث عن مايحدث الأن في عالمنا من تزوير وتباهي بالشهادات الاكاديمية بمختلف مستوياتها .. السلطان #قابوس -رحمه الله- سباق لزمانه، ومن يقرأ خطابات جلالته وحواراته يستمتع بكل كلمة يقولها، الرحمة على روحك الطاهرة يا #أعز_الرجال_وأنقاهم. pic.twitter.com/98JaAb8EpW — الشيبة خلفان (@5alfan1) March 5, 2020

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