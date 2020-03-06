طقوس للشعب العماني كل جمعة منذ وفاة السلطان قابوس
عش الدبابير

شاهد ماذا يفعل الشعب العماني كل يوم جمعة منذ وفاة السلطان قابوس

By وطن الدبور
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الدبور – منذ الإعلان عن وفاة بن سعيد رحمه الله، وحتى هذا اليوم مازال يتذكر سلطانه الذي رافقه طوال ٥٠ عاما وأخذهم معه إلى بر الامان و النهضة، وأرسى لهم أساس سلطنة إن مشوا عليها تقدموا أكثر وسلموا من كل شر.

هكذا يرى الشعب العماني سلطانه الراحل، وهكذا يتطلع على سلطانه القادم، ولكن من يتابع وسائل التواصل الغجتماعي خصوصا موقع تويتر الاكثر إستخداما في ومنطقة الخليج عامة، يلاحظ تمسك هذا الشعب بذكرى سلطانه الراحل، وتمسكهم بالإخلاص له حتى بعد رحيله.

فمن كان يدعي أن تمسك الشعب بالسلطان قابوس كات خوفا او نفاقا، فها هم يخلصون له ميتا، فإن كان كما يدعون فالأولى التفاق للسلطان الحي، و الاولى أن يكون السلطان قابوس أن ينمحي من ذاكرتهم وذكرهم، خصوصا بعد مضي ما يقارب الشهرين على رحيله.

ففي كل يوم جمعة يعود وسم “هاشتاق” السلطان قابوس و أيضا “أعز الرجال و انقاهم” للظهور من جديد، وتعود الإدراجات و التغريدات بالدعاء له من جديد وبكثافة وكأنه توفي صباح اليوم، فما يبزغ فجر الجمعة حتى يعج تويتر في سلطنة عمان بالدعاء للسلطان قابوس، وكان لسان حالهم يقول من بر الأب أن تدعو له بعد مماته، فلا ينتهي البر عند الموت.

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الدبور إطلع على بعض التغريدات والتي ربما تكون مكررة، ولكنها ظاهرة جديرة بالإهتمام، وجديرة بالدراسة و إستخراج العبر منها، لأن السلطان قابوس لم يكن يوما بالنسبة لشعبه رجل عادي ولا مجرد حاكم، وإلا لما تمسك به الشعب بهذه الطريقة ولما اخلص له بعد مماته وذهاب سلطانه بهذه الطريقة، الدبور ينشر لكم بعض التغريدات التي تظهر فجر كل جمعة.

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