في أمريكا: الشرطة تلقي القبض على مسنة ١٠٠ عام بتهمة التعري بمكان عام!

الدبور – فقط في أمريكا يحدث هذا الامر، حيث قامت الشرطة بالقبض على سيدة أمريكية مسنة بتهمة التعري بمكان عام، الامر الذي يعاقب عليه القانون الأمريكي.

وشوهدت المسنة الامريكية و الشرطة تقوم بوضع القيود على يديها وعلى العربية التي تساعدها على المشي وتم إدخالها في سيارة الشرطة بصعوبة، نظرا لكبر سنها ومرضها.

ولكن الأمر ليس كما تتخيل، فقد حققت الشرطة الأمريكية أمنية أخيرة وحلم للمسنة التي لم تتلقى حتى مخالفة واحدة في حياتها، ولم توقفها الشرطة لأي سبب، وتمنت أن تجرب الشعور في آخر أيام حياتها، ورغم إنها أمنية غريبة وعجيبة، إلا أن الشرطة قامت بتحقيقها لها.

وحتى التهمة التي تمنتها عجيبة، ولا تليق بسنها، وهي التعري في مكان عام، وربما لأنها لم تفعلها وهي شابة، حيث الزمن تغير وتبدل، وانتهت فترة التستر التي كان العالم يعيشها حتى في الغرب، فطالبت أن تكون تهمتها التعري في مكان عام.

- Advertisement -

وتحت أنظار النزلاء الآخرين، وضعت الشرطة الأصفاد في الجهاز الذي يساعد (براينت) على المشي، ونقلتها إلى سجن منطقة بيرسون في كارولاينا الشمالية في سيارة للشرطة.

وواجهت (براينت) صعوبة في الترجل من السيارة، وطلبت من عناصر الشرطة القبض على الأشخاص الذين يصنعون مقاعد سيارات الشرطة السيئة، على حد وصفها، قائلة: «يجب توقيفهم جميعًا».

وقد صورت «براينت» على غرار كل المشتبه فيهم، واحتفظت بالصورة كتذكار عند مغادرتها لقسم الشرطة.