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إصابة مذيعة عربية شهيرة و أرملة ملياردير سعودي بفيروس كورونا

By وطن الدبور
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الدبور – أصيبت معروفة، وأرملة ملياردير سعودي بفيروس كورونا بعد عودتها من رحلة في بريطانيا. 

حيث ذكر موقع قناة “الجديد” اللبنانية، ومواقع لبنانية أخرى، إصابة المذيعة وعارضة الأزياء ، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩).  

وأفادت تقارير أخرى، بأن لجين عضاضة، الزوجة السابقة لرجل الأعمال السعودي الراحل وليد الجفالي، أجرت فحوصات طبية في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد عودتها من بريطانيا، وارتفاع درجة حرارتها.  

وأشارت التقارير إلى أنه تبين من الفحوصات الطبية إصابة لجين عضاضة بـ  الجديد، بعدما شعرت بالإعياء الشديد وارتفاع درجة حرارتها، فتم نقلها إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي للخضوع لإجراءات الحجر.  

يشار إلى أن لجين عضاضة من الشخصيات الشهيرة في الوطن العربي ولبنان، فهي مذيعة وعارضة أزياء سابقة، وهي أيضًا أرملة الملياردير الشهير وليد الجفالي، الذي تزوجته في عام 2012. 

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