من هم ولاة الامر حقا؟ ولاة الامس متهمين بالخيانة وولاة اليوم إغتصبوا الحكم
عش الدبابير

إعلامي من واشنطن يسأل أمير سعودي من هم ولاة الأمر؟ حيرتونا

By وطن الدبور
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الدبور – نشر إعلامي فلسطيني مقيم في واشنطن العاصمة الامريكية، تغريدة وجهها لامير سعودية سأله فيها عن من هم ولاة الأمر في ، وذلك تعليقا على تغريدة الامير السعودي.

وكان الامير السعودي سطام بن خالد آل سعود قد نشر تغريدة خوفا من أن يطاله منشار سموه المبارك، قال فيها ما نصه كما لسع الدبور: “كل فترة تخرج علينا إشاعات تبث سمومها داخل الوطن الهدف من ورائها هو بث الفتنة وضرب اللحمة الوطنية بين المواطن وولاة أمره في النهاية هؤلاء الحاقدين والعابثين لا يدركوا ولا يعرفوا أن الأسرة الحاكمة والشعب كلهم خلف ولاة أمرهم الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد حفظهم الله”

ليرد عليه الإعلامي الفلسطيني المقيم في واشنطن بسؤال محير، حيث قال ما نصه: “حيرتونا من هم ولاة الأمر؟ فمن كان ولي الأمر والأحق بالملك أمس أصبح اليوم خائنا والشقيق الوحيد للملك يرميه ابن أخيه في المعتقل. انتم حافظوا على نسيجكم كعائلة ثم اعلن بعدها انزعاجك مما تسميه إشاعات وسموم”

وكان الامير سطام قد نشر تغريدة فور إنتشار خبر إعتقال ولاة امره السابقين قال فيها كلنا سلمان كلنا محمد، مات الملك عاش الملك، حتى لا يطاله منشار سموه الذي توحش على عائلته التي ترفض تسلمه مقاليد الحكم، وإن استخدم القوة اليوم فمصيره معروف بعدها.

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