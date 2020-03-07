باحثة سعودية تهاجم وزير القذارة الإماراتي حمد المزروعي بعد وصول قذارته للسعودية

الدبور – باحثة سعودية نشرت تغريدة ردت فيها على وزير القذارة الإماراتي حمد المزروعي و المتحدث الرسمي باسم ولي عهد أبوظبي بن زايد شيطان العرب، بعد نشره تغريدة سخر فيها من الملك السعودي الملك سلمان، بعد حملة الإعتقالات التي قام بها ولي عهد السعودية بن سلمان لامراء كبار في عائلة آل سعود الحاكمة.

وردت الباحثة الإجتماعية السعودية أماني العجلان على تغريدة المزروعي التي قال فيها كش ملك، في نفس وقت حملة الإعتقالات و الحديث عن وفاة الملك سلمان، والغستعداد لتنصيب بن سلمان ملكا قبل الإعلان عن وفاته، وقال الكثير من الخبراء أن المزروعي يقصد بتغريدته رحيل الملك سلمان وسيطرة بن سلمان على الحكم بدون أي معوقات خصوصا بعد إعتقال العشرات من المعارضين لسياساته الطائشة في المنطقة.

وقالت العجلان بتغريدتها التي لسعها الدبور ما نصه: “متى بتصير انسان محترم وتحترم بلدك اللي تمثلها بدل التفاهه والانحطاط اللي مغرق تويتر فيهم؟! اقسم بالله اني استحي عن الامارتيين فيك.. فيك كمية تفاهه وانحطاط ماشفتها عند الشعب الاماراتي المحترم.. والله انك مو كفو تكون اماراتي”

متى بتصير انسان محترم وتحترم بلدك اللي تمثلها بدل التفاهه والانحطاط اللي مغرق تويتر فيهم؟!

اقسم بالله اني استحي عن الامارتيين فيك.. فيك كمية تفاهه وانحطاط ماشفتها عند الشعب الاماراتي المحترم.. والله انك مو كفو تكون اماراتي 🙂 — أماني العجلان🇸🇦 (@AmaniAAJ) March 7, 2020

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تعليق الباحثة الإجتماعية عبر حسابها الموثق في تويتر حصل على الكثير من التعليقات من النشطاء، الدبور لسع بعض التعليقات المختلفة، حيث قال ناشط لها: “هذا اللي كنتو تطبلوله وتدافعون عنه”

وقال آخر ما نصه: “هذه نتائج شعار الاماراتي سعودي و السعودي اماراتي اللي طبلتوا له من سنتين” بينما كان لناشط قطري رأي مختلف، حيث قال:” قريبا بتمسح التغريده وبتتاسف للمزروعي” لأن المزروعي لا يقدح من رأسه، بل من رأس بن زايد نفسه الذي يسيطر على القرار السعودي، وهناك أقوال أن بن زايد نفسه من يغرد من حساب المزروعي.

وفي كل الأحوال إكتشف الشعب السعودي القذارة التي كان يدافع عنها عندما كانت موجهه ضد دولة قطر ورموزها وضد سلطنة عمان، ولكن بالنهاية القذارة أصابته، فلا صديق لبن زايد إلا مصلحته، ونجح في أمر لم ينجح أحد به من قبل، وهو تقسيم العائلة الحاكمة السعودية، التي كانت لا تخرج خلافاتها للعلن للسيطرة على الدولة السعودية.

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