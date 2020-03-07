تفاصيل فاجعة حريق الكويت الذي راح ضحيته 8 أطفال: الخادمة أشعلت الحريق إنتقاما من الأم (فيديو)

الدبور – فجعت دولة الكويت بحادث حريق مفجع طال منزل في منطقة صباح الاحمد السكنية، حيث راح ضحية الحادث الذي يعتقد غنه مفتعل ومتعمد ٨ أطفال، في فاجعة أثارت مشاعر النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت.

وبحسب مصادر امنية كويتية فإن المعاينة الأولية للحريق تشير إلى أنه مفتعل؛ حيث تحدثت بعض المصادر، عن اختفاء عاملتين من المنزل تم ضبط إحداهما وهي أثيوبية.، وفرت الثانية وجاري البحث عنها.

ونشر النشطاء تفاصيل الحادث المفجع وتفاعلوا مع وسم هاشتاق حريق صباح الأحمد و فاجعة مدينة صباح الأحمد، وقال ناشط نشر فيديو الحادث المروع كما لسع الدبور ما نصه: “حريق منزل في منطقه صباح الاحمد مما تسبب بوفاة 8 أشقاء اطفال ( اولاد وبنات) وإصابة ( 5) أطفال من اشقائهم ونقلوا الي مستشفى العدان. وهروب الخادمتين من المنزل حيث تم ضبط واحدة وهي إثيوبية والأخرى هاربه. الله يرحم المتوفين ويشافي المصابين ويصبر أهلهم”

https://twitter.com/kiiaaall/status/1236347668395372544?s=20

بينما نشرت صفحة سنتر تيوز الكويتية تفاصيل القبض على الخاجمة التي إعترفت بإرتكاب الجريمة ولكنها رمتها على الخادمة الثانية، حيث قال ما نصه كما لسع الدبور: “الخادمه الإثيوبية التي تم ضبطها بعد هروبها من المنزل أدلت باعترافات ان الخادمة الأخرى و المتوارية عن الأنظار حتى الآن هي من قامت بحرق كنبة في الصالة عمدًا ورجال المباحث يبحثون عن الخادمة وهي من الجنسية الغانية لضبطها.”

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الخادمه الإثيوبية التي تم ضبطها بعد هروبها من المنزل أدلت باعترافات ان الخادمة الأخرى و المتوارية عن الأنظار حتى الآن هي من قامت بحرق كنبة في الصالة عمدًا ورجال المباحث يبحثون عن الخادمة وهي من الجنسية الغانية لضبطها.



#حريق_صباح_الاحمد — 🇰🇼 سنتر نيوز _ عاجل (@centrenewsq8) March 7, 2020

وقال ناشط آخر أن سبب الحريق هو خلاف بين الخادمتين، حيث قال بتغريدة: “تسجلت جناية قتل عمد ضد الخادمة الهاربه وهي من الجنسية الغانية باعتراف الخادمة الأخرى من الجنسية الإثيوبية وسبب الحرق خلاف بين الخادمتين مع الأم والأب تعليقي :عندكم خلاف وتتركون ٨ أطفال بعهدة الخدم! الله يرحم الأطفال و الإعدام بإذن الله للخادمتين”

تسجلت جناية قتل عمد ضد الخادمة الهاربه وهي من الجنسية الغانية باعتراف الخادمة الأخرى من الجنسية الإثيوبية

وسبب الحرق خلاف بين الخادمتين مع الأم والأب



تعليقي :عندكم خلاف وتتركون ٨ أطفال بعهدة الخدم!

الله يرحم الأطفال

و الإعدام بإذن الله للخادمتين#حريق_صباح_الاحمد — عبدالعزيز اليحيى (@azizalyahya_) March 7, 2020

بينما نشرت صفحة اسم رب العائلة الذي فجع بفقدان ٨ من أطفاله، وقالت بتغريدة: “نعزي أنفسنا جميعاً بفاجعة الكويت بوفاة ٨ من أبناء السيد سلطان نهار العتيبي بحادث الحريق سائلين العلي القدير ان يلهمه الصبر والسلوان.”

نعزي أنفسنا جميعاً

بفاجعة الكويت بوفاة ٨ من أبناء السيد

سلطان نهار العتيبي بحادث الحريق

سائلين العلي القدير ان يلهمه الصبر والسلوان.



الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه

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(( اعضاء جمعية الوفرة الزراعية ))

.#حريق_صباح_الاحمد pic.twitter.com/HROJ73OgKA — جمعية الوفرة الزراعية (@alwafra402) March 7, 2020

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