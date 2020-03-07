فاجعة مأساوية في حفل زفاف خلال مشاجرة في سلطنة عمان “فيديو”

الدبور – أفاقت سلطنة عمان على أنباء فاجعة مأساوية حصلت في حفل زفاف تحول إلى مأساة وحزن، حيث أصيب عدد من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، بعدما أقدم شخص على دهسهم بشكل متعمد خلال مشاجرة وقعت في حفل زفاف بسلطنة عمان بين عائلتي العروسين.

وأظهر مقطع فيديو مروع، مجموعة من النساء والرجال والأطفال متجمعين في مكان واحد، قبل أن تظهر فجأة سيارة مسرعة وتدهسهم ليعلو الصراخ في المكان.

وقال مدونون عمانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحادثة التي وقعت في ولاية صحار، وتسببت بالعديد من الإصابات.

وقال مغردون في موقع تويتر، إن سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال أصيبوا في حادثة الدهس التي أقدم عليها شقيق العروس بعد مشاجرة بين العائلتين.

حادثه غريبه في عرس في صحار pic.twitter.com/MKOVUH2yf5 — NASSIR. WW 111 (@5pIkFp1Q5onqpG4) March 7, 2020

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🔴🔴صحيفة المرصد حدث في ولاية صحار بسلطنة عمان : أصيب عدد من الأشخاص، بينهم نساء وأطفال، بعدما أقدم شخص على دهسهم بشكل متعمد خلال مشاجرة وقعت في حفل زفاف بين عائلتي العروسين./ شقيق العروس قام بدهس 7 اشخاص نساء واطفال 😳😳😳🙈🙈🙈🙈👇👇 pic.twitter.com/dP4bpIb4l9 — 💙( Abo m altheyab )💙 (@abmsdyab5136) March 8, 2020

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