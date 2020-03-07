فتاة سعودية تستعجل الموت القادم و تقتل نفسها وتفجع السعوديين!

الدبور – فتاة سعودية إستعجلت الموت القادم، وقامت بإنهاء حياتها بنفسها عن طريق إطلاق النار من مسدس كان بحوزتها على نفسها، وتسبب الحادث بصدمة كبيرة بين النشطاء في السعودية، فلا تكفيهم مصيبة بن سلمان حتى تأتي هذه المصيبة التي طالب الكثير منهم بدراسة أسبابها.

ولأن الإنتحار للأقوى كما قالت، أنهت الفتاة السعودية التي تبلغ من العمر 17 عاما، حياتها برصاصة أطلقتها من مسدس كان بحوزتها في محافظة الشملي بمنطقة حائل، شمال المملكة.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر أمنية قولها، إن الفتاة أنهت حياتها تاركة قصاصة ورق كتب عليها ”الانتحار للأقوى”، حيث باشرت الجهات المختصة التحقيق لكشف ملابسات ودوافع الانتحار.

غير أن الرسالة التي تركتها الفتاة، والتي لم تتجاوز كلمتين فقط، تسببت في صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين فجعوا بواقعة الانتحار، وحولوا الرسالة لهشتاج بعنوان (#الانتحار_للأقوى).

اجلسوا مع أبنائكم واستمعوا￼￼ لهم حاوروهم

عالم التواصل مخيف مرعب #الإنتحار_للأقوى عبارة محزنة تركتها فتاة قبل أن تقتل نفسها،

ولا حول ولا قوة إلابالله https://t.co/aWtAsKQeC9 — ALI (@alikadr44) March 7, 2020

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وتنوعت تعليقات المغردين المطالبة بتحليل ظروف الانتحار، حيث كتب مغرد يدعى ”علي“: ”اجلسوا مع أبنائكم واستمعوا￼￼ لهم حاوروهم.. عالم التواصل مخيف مرعب (#الانتحار_للأقوى) عبارة محزنة تركتها فتاة قبل أن تقتل نفسها“.

أما مغرد يدعى ”بندر“ فرأى ضرورة تشكيل فريق نفسي وليس جنائيًا لكشف أسباب الواقعة، فكتب: ”الانتحار للأقوى.. جملة خطيرة لابد البحث وراها وياليت يكون فريق نفسي يدرسها وليس فريق جنائي“.

أما عدد كبير من الحسابات فاكتفى بالتعبير عن الصدمة بكلمات مقتضبة، أغلبها وصف الحادثة بـ“المفجعة“ و“المؤلمة“ و“المحزنة“، بينما تحدث البعض عن الأسباب والنتائج التي تؤدي للانتحار وأبرزها التباعد الأسري.

"الأنتحار للأقوى"

عبارة أحرقت قلبي

الله يرحمها 😭 — DONE. (@fiil97) March 7, 2020

مغرد آخر يسمى نفسه ”ملحمة وجود“ كتب: ”انتحار فتاة تركت وراءها عبارة مُحزنة ومبكية تقول فيها ”الانتحار للأقوى“.. إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة من موت الشعور فكل شيء حرفيًا ميت من حولها، أصعب مرحلة قد يواجهها أي شخص يمر بنوبات ووعكات وضغوط حياتية وبيئية وحتى عملية“.

#حائل إنتحار فتاة تركت وراءها عبارة مُحزنة ومبكية تقول فيها "الإنتحار للأقوى"

إذا وصل الأمر إلى هذه المرحلة من موت الشعور فكل شيء حرفيًا ميت من حولها، أصعب مرحلة قد يواجهها أي شخص يمر بنوبات ووعكات وضغوط حياتية وبيئية وحتى عملية.

الله يرحمها.. — ِ (@NothingAreQuite) March 7, 2020