فيروس كورونا يسيطر على إيران، 1000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الدبور – فيروس كورونا سيطر بشكل كامل على إيران، وخرج عن السيطرة، وفشلت الحكومة التي نفت إنتشاره في البداية من الحد من إنتشاره، أو حتى الإستعداد له بالشكل المناسب.

حيث سجلت السلطات الصحية في إيران أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، خلال يوم واحد، وذلك في حصيلة هي الأكبر من نوعها في البلاد منذ اكتشاف الفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، “كيانوش جيهانبور”، السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة وصل إلى 5823 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفيات بالفيروس من 124 إلى 145 حالة. وأكد المتحدث أن أغلب حالات الإصابة ظهرت في العاصمة طهران.

يأتي ذلك بينما أعلنت الهيئة الإيرانية للمساجد وقف إقامة الصلوات الجماعية، حتى إشعار آخر، للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن أبواب المساجد ستفتح “بعد كل أذان لمدة نصف ساعة” لإقامة الصلاة الفردية.

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وتعتبر إيران أحد أكثر البلدان انتشارا للفيروس بعد كل من الصين (بلد المنشأ) وكوريا الجنوبية، لكن الانتشار الواسع للفيروس مؤخرا ربما يجعلها الثانية من حيث انتشار الإصابات.