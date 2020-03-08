الشاهين العماني يكشف عن ضربة صاروخية جديدة على منشآت نفطية خليجية قريبا

الدبور – أثار الشاهين العماني الناشط من سلطنة عمان، ضجة وتساؤلات كثيرة على صفحته على موقع تويتر عندما نشر عن ضربة صاروخية جديدة على منشأت نفطية خليجية، قال إنها قريبة جدا.

وتسائل العديد من النشطاء عن ما يقصده الشاهين العماني الذي عرف عنه بدافعه القوي عن سلطنة عمان في وجه حملات التضليل و التشويه و الغتهامات الإماراتية بحق السلطنة وشعبها.

وقال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “بدون تفاصيل، قريبا ضربة صاروخية جديدة ومؤثرة على منشآت نفطية،،، خليجية بأسلحة ،،، إيرانية،، كالعادة لا تراها الرادارات،،، الأمريكية،، كالعادة سيتم اتهام أطراف ،،، يمنية،، كالعادة وسط ارتياح،،، روسي،، أمريكي،،فنزويلي،، بالتزامن مع عرقلة جديدة لحركة الملاحة البحرية قرب المضيق”

🦅بدون تفاصيل🦅

قريبا

ضربة صاروخية جديدة ومؤثرة

على منشآت نفطية،،، خليجية

بأسلحة ،،، إيرانية،،كالعادة

لا تراها الرادارات،،، الأمريكية،، كالعادة

سيتم اتهام أطراف ،،، يمنية،، كالعادة

وسط ارتياح،،، روسي،، أمريكي،،فنزويلي،،

بالتزامن مع عرقلة جديدة لحركة الملاحة البحرية قرب المضيق — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) March 9, 2020

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وقال بعض النشطاء إنه مجرد أسلوب تهكم وليست معلومة، بينما إعتبرها البعض نذير شؤم وخبر سيء، إلا أن الكثير إعتقد إنها نظرية صحيحة وستحصل خصوصا لمن تابع تسلسل الأحداث خلال السنوات الماضية في المنطقة.

وقال بعض النشطاء أن الهدف من مثل تلك الضربة هو خلق بلبلة في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط التب تضرر من إنخفاضها العديد من دول الخليج العربي خاصة التي تعتمد على النفط.

اعتقد الهدف منه عمل نوع من البلبة في مضيق هرمز لرفع أسعار النفط — خليفة العمراني (@kanmqqr27) March 9, 2020

ويملك الناشط الشاهين العماني كم هائل من المعلومات و مطلع على الاحداث بشكل جيد، وبالعادة لا ينشر إلا إذا تأكد من معلوماته، حسب ما تابع الدبور من حسابه منذ إنطلاقه حتى اليوم.

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