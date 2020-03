القبض على الخادمة المتسببة بحريق الكويت الفاجعة التي راح ضحيتها 8 أطفال

الدبور – ألقت السلطات الأمنية بعد ٢٤ ساعة تقريبا من وقوع الفاجعة التي هزت الكويت، وعرفت بحريق الكويت أو حريق مدينة صباح الأحمد، على الخادمة الهاربة والمتهمة بإشعال الحريق وفقا لإعترافات الخادمة الثانية التي قالت إنها هي من أشعلت الحريق وهربت.

وتسبب الحريق بوفاة ٨ أطفال من الذكور و الإناث وإصابة عدد أخر، في حادثة تعتبر من الأبشع و الأكثر إيلاما واثارت ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي حيث إختلفت الروايات حول سبب وقوع الحريق المتعمد.

وقالت العاملة الهاربة بعد القبض عليها، إن سبب هروبها إثر اندلاع النيران في المنزل، خوفها من الحريق وما جرى للأطفال، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

ويوم أمس، قالت الخادمة الإثيوبية إن زميلتها الهاربة، قامت بحرق ”كنبة“ في صالة المنزل الأمر الذي تسبب باندلاع حريق هائل، بينما أشارت المعلومات التي رشحت من التحقيقات بحسب صحيفة الراي، إلى أن أحد الأطفال المصابين قال إن سبب اندلاع الحريق عبث شقيقه بولاعة.

losing a child is another level of pain, losing eight of them is such a devastating loss💔 #حريق_صباح_الاحمد pic.twitter.com/Blt8hrYN8d