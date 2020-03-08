سلطنة عمان تضع مقتنيات السلطان قابوس في متحف بعد تغريدة من مواطن عماني

الدبور – سلطنة عمان قررت وضع مقتنيات السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله في متحف عام للعامة تخليدا لذكراه وما قدمه للسلطنة وشعبها طوال حياته، حتى اخر نفس له.

فقد أكد سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والثقافة بأنه سيتم وضع مقتنيات السلطان قابوس بن سعيد بن في أحد المتاحف.

جاء ذلك في رد للوزير على أحد المغردين طالب بوضع مقتنيات السلطان قابوس في المتحف الوطني أو في متحف عمان عبر الزمان.

ويأتي رد الوزير المحروقي بعد تغريدة له حول احتفاء المتحف الوطني اليوم بتدشين قاعة التاريخ البحري بحلتها الجديدة، والموقع الإلكتروني الرسمي بالنسخة التجريبية باللغتين العربية والإنجليزية، وبطاقة أصدقاء متاحف عمان، وذلك تحت رعاية السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان هيثم بن طارق.

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وإلى جانب المتحف الوطني فإن السلطان الراحل رحمه الله قد وضع حجر الأساس لمشروع “متحف عُمان عبر الزمان”، في يوليو 2015م بولاية منح، حيث سيعمل المتحف على إبراز الحقب التاريخية العريقة التي شهدتها السلطنة، وصولاً إلى عصر النهضة وما شهدته مسيرة النهضة من إنجازات مستمرة.

إضافة إلى ما وهبها الله من طبيعة وتنوع جغرافي زاخر، من خلال الصوت والصورة، وبأسلوب تفاعلي جاذب، وباستخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.

الجدير بالذكر بأن السيد سالم بن محمد المحروقي تم تعيينه وزيرًا للتراث والثقافة بموجب المرسوم السلطاني رقم (9/2020) بعد أن تولى منصب وكيل الوزارة لشؤون التراث بدرجة “سعادة” منذ عام 2010م.