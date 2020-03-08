شاهد مرشح الرئاسة الأمريكي بيرني ساندرز و الدبكة الفلسطينية

الدبور – حشد كبير لمرشح الرئاسة الامريكي بيرني ساندرز، كان أبرز ما حصل فيه هو حضور الدبكة الفلسطينية لاول مرة في مثل تلك التجمعات الإنتخابية في الولايات المتحدة الامريكية.

و استمتع حشد انتخابي في مدينة ديربورن بولاية ميشيغان، بمشاهدة لقطات فنية راقصة لفرقة الدبكة الفلسطينية، قبل أن يتحدث المرشح للرئاسة الأمريكي السيناتور بيرني ساندرز أمام الحشد.

وقد حصل السيناتور اليهودي ساندرز على دعم المجتمع الإسلامي والعربي في الولايات المتحدة بسبب تأييده للحقوق الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ومطالبته بحل الازمة الإنسانية في قطاع غزة.

وتضم ديربورن، وهي من ضواحي مدينة ديترويت، أكبر جالية عربية في أمريكا، وفيها يقع المقر الرئيسي لشركة فورد لصناعة السيارات.

Palestinians Dance Dabke Before Bernie Sanders Rally WATCH: Before presidential candidate Bernie Sanders speaks to a crowd in Dearborn three days before the Michigan primary election, a Palestinian dabke dance troupe entertains the crowd. [Video via Twitter] Posted by Institute for Middle East Understanding ( IMEU ) on Saturday, March 7, 2020

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