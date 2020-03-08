صاحب فكرة المنشار سعود القحطاني يشرف على عمليات إعتقال و إستجواب الأمراء

الدبور – قال ضابط أمني أن سعود القحطاني المتهم الاول بتنفيذ أمر ولي عهد السعودية بالتخلص من المعارض السعودي الصحفي جمال خاشقجي وصاحل فكرة تقطيعه في مقر القنصلية في إسطنبول، قد عاد إلى الساحة مجددا لممارسة عمله في التقطيع و النشر.

فقد نشر الضابط في جهاز المخابرات الإماراتي، بدون ظل، تغريدة قال فيها كما لسع الدبور: “المستشار سعود القحطاني ، هو من يدير ملف الاعتقالات بأوامر من الامير محمد بن سلمان ومنذ عدة ايام لم يذهب الى قصره ، بل هو من يعطي التعليمات مباشرة ، وجميع التقارير تذهب اليه لينقلها للامير محمد.”

المستشار سعود القحطاني ، هو من يدير ملف

الاعتقالات بأوامر من الامير محمد بن سلمان

ومنذ عدة ايام لم يذهب الى قصره ، بل هو

من يعطي التعليمات مباشرة ، وجميع التقارير

تذهب اليه لينقلها للامير محمد. — بدون ظل (@without__shadow) March 8, 2020

بينما قال المغرد مجتهد، وهو مقرب من قصور الحكم في السعودية وتصدق تسريباته بالعادة، أن سبب إغلاق المدارس في السعودية لا يعود لإنتشار فيروس كورونا بل لأسباب تتعلق بولي عهد السعودية بن سلمان.

حيث قال بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “ايقاف الدراسة جاء ضمن اجراءات أخرى لم تعلن وليس لها علاقة بكورونا معظمها إجراءات أمنية يبدو أن ابن سلمان يرتب لأمر ما خلال الأيام القادمة”

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ايقاف الدراسة جاء ضمن اجراءات أخرى لم تعلن وليس لها علاقة بكورونا معظمها إجراءات أمنية



يبدو أن ابن سلمان يرتب لأمر ما خلال الأيام القادمة — مجتهد (@mujtahidd) March 8, 2020

وكانت صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز الأميركيتين نقلتا عن مصادر مطلعة أنه تم اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي، وولي العهد السابق محمد بن نايف. وأضافت الصحيفتان أن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة العظمى، وأنهما يواجهان عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وكان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد قال إن حملة الاعتقالات التي طالت عددا من الأمراء “مرتبطة على ما يبدو بتنصيب مترقب لـ(ولي العهد الأمير محمد) بن سلمان ملكا”.

جاء ذلك، في تغريدة له عبر “تويتر”، كشف فيها إن هناك رفضا شاملا داخل العائلة لهذا التنصيب، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ولم يحدد “مجتهد” إن كان تنصيب “بن سلمان” سيكون في ظل ولاية والده أو بعده، خاصة مع تداول أنباء عن وفاة الملك وتأجيل إعلان الوفاة حتى يتم التأكد من تنصيب بن سلما ملكا على السعودية.

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