فيروس كورنا يضع العالم في حالة طوارئ
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ولاية أوريغون الأمريكية تعلن الطوارئ بسبب كورونا ـ (فيديو)

By وطن الدبور
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الدبور- أعلنت حاكمة ولاية أوريغون الأمريكية، كيت براون الأحد، حالة الطوارئ في الولاية وسط تفشي .
وقالت كيت خلال مؤتمر صحافي إن الطوارئ ستستمر لمدة 60 يوما، وذلك بعد التشاور مع السلطات الصحية في الولاية.
وأشارت إلى أنه من الممكن أن يتم تمديد الطوارئ إلى حين احتواء تهديد الفيروس.

وبذلك انضمت أوريغون إلى ولايات نيويورك وكاليفورنيا ومريلاند ويوتا وواشنطن في إعلان حالة الطوارئ، في ظل زيادة حالات الإصابة المسجلة بأنحاء الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء كورونا في الولايات المتحدة حتى أمس السبت إلى 19 حالة.

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