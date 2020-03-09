سلطان العتيبي يتحدث عن فاجعة وفاة أبنائه الـ 8 في حريق صباح الأحمد في الكويت (فيديو)

الدبور – وصف سلطان نهار العتيبي، والد الأطفال الثمانية الذين قضوا في حريق نشب بمنزلهم في منطقة صباح الأحمد السكنية في الكويت؛ ما حدث بـ“الفاجعة“

وظهر والد الأطفال الثمانية بمقطع فيديو مؤثر، قائلا: ”عيالي ثمانية راحوا الله يرحمهم ويسكنهم فسيح الجنة إن شاء الله“.

وأضاف ”هذا شيء محزن، لكن يشهد الله علي عند الوقوف في المقبرة ومشاهدة أبناء الشعب الكويتي، بموقفم معي أثلج صدري“، مردفا القول: ”لا أراكم الله مكروها بعزيز“.

وتابع يقول: ”حفظ الله هالديرة (الكويت) وشعبها، والحمد لله رب العالمين أبنائي في مكان أفضل من هذا المكان، ذهبوا لدار بقاء والدنيا دار فناء، والحمد لله“.

فيديو / والد الاطفال الـ8 الذين ماتوا حرقاً في منطقة صباح الأحمد السكنية: أبنائي ذهبوا لمكان أخير من هذا المكان ، ولا أراكم الله مكروه في عزيز. pic.twitter.com/9nopRcsZ23 — المجلس (@Almajlliss) March 9, 2020