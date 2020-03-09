فاز الإماراتي الأصلي على الإماراتي المهجن في قضايا الشتم و القذارة، هذا ما حصل لوسيم يوسف

الدبور – فاز الإماراتي الأصلي على الإماراتي المهجن في القضايا التي رفعها وسيم يوسف المجنس على إماراتيين كانوا قد مارسواعملهم الطبيعي بالشتم و القذف الذي إعتادوا عليه، ولكنه طال أيضا الإماراتي المهجن كما اطلقوا عليه الداعية وسيم يوسف.

وحتى الصحفية بسمة جندلي، في نقلها لخبر براءة الذباب الإماراتي في قضية الشتم، شتمت وسيم يوسف في اسمه الأخير، حيث قالت في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: ”في القضية التي رفعها وسيم شحادة علينا نبارك للجميع اليوم الحكم براءة لهم جميعاً و الحمد لله رب العالمين… خمسة براءة و الحمد لله وواحد فقط غرامة و حق مدني“.

في القضية التي رفعها وسيم شحادة علينا نبارك للجميع اليوم الحكم براءة لهم جميعاً و الحمد لله رب العالمين…

خمسة براءة و الحمد لله

وواحد فقط غرامة و حق مدني…#شكرا_محامون_الامارات#وسيم_يوسف — Bassma Al Jandaly (@Bassmaaljandaly) March 9, 2020

ولأن الشتم و القذف غير مسموح به إلا للإماراتي الأصل الذي يعود تاريخ بلده لأكثر من ٢٥٠٠ عام قبل الميلاد، فقد قال محمد الدرمكي العضو السابق بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في تغريدة لسعها الدبور أيضا: ”الحمدلله الذي بنعتمه تتم الصالحات.. في القضية التي رفعها #وسيم_يوسف اليوم الحمدلله خمسة منا براءة وواحد حكم عليه بالغرامة..وسيستأنف وتتمنى له التوفيق #شكراً لكل من دعمنا ووقف معنا دفاعا عن الدين والسُنَّة #شكراً_محاموا_الامارات“.

الحمدلله الذي بنعتمه تتم الصالحات..

في القضية التي رفعها #وسيم_يوسف اليوم

الحمدلله خمسة منا براءة وواحد حكم عليه بالغرامة..وسيستأنف وتتمنى له التوفيق#شكراً لكل من دعمنا ووقف معنا دفاعا عن الدين والسُنَّة.🙏🏼.#شكراً_محاموا_الامارات pic.twitter.com/B5EVtzEKjW — 🇦🇪 محمد الدرمكي (@aldarmaki_ae) March 9, 2020

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وكان الشيخ وسيم يوسف قد أقسم وتوعد بمحاسبة كل من يشتمه في الإمارات، ظانا أن بن زايد سيقف معه، إلا أن الاخير تخلى عنه، لأن الشتم و القذف أصلا من الامور التي يعشقها بن زايد نفسه، حتى إنه خصص وزيرا للقذارة بجانب وزير السعادة في الإمارات، وتولى الحقبة الوزارية حمد المزروعي.

وانضم المحامي يوسف آل علي وغرد عن هذا النصر العظيم على وسيم يوسف حتى يعلم حده في دولة العدالة و الديمقراطية، حيث قال في تغريدة لسعها الدبور ما نصه: ”مبروك للاخوة والاخوات الذين حكم لصالحهم في القضايا التي رفعها عليهم وسيم يوسف. ومنذ البداية كانت ثقتنا في ان ينصفهم القضاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال عظمتك“.

مبروك للاخوة والاخوات الذين حكم لصالحهم في القضايا التي رفعها عليهم وسيم يوسف. ومنذ البداية كانت ثقتنا في ان ينصفهم القضاء اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال عظمتك. — المحامي يوسف آل علي (@yousefalalia3) March 9, 2020

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