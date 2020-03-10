إغتصاب فتاة لبنانية من قبل أسيوي في الكويت داخل المحل لأنه لم يتحمل جمالها!

الدبور – فتاة لبنانية تعرضت للإغتصاب من قبل عامل أسيوي في دولة الكويت، بعدما قل أدبه عليها وحاولت الهرب من المحل التجاري، إلا إنه لم يتحمل وباغتها وانقض عليها كالحيوان وهتك عرضها.

و تجاوز عامل آسيوي حدوده وقلّ أدبه مع الفتاة في منطقة خيطان، وعندما أرادت الابتعاد عن المكان خشية تعرّضها للأذى انقضّ عليها وهتك عرضها بالإكراه فسجلت بحقه قضية في مخفر خيطان أحيلت إلى رجال المباحث الجنائية.

الفتاة لجأت إلى مخفر خيطان وأبلغت بأنها كانت متوجهة إلى محل تجاري، وقام آسيوي يعمل في المكان ذاته بتجاوز حدوده معها وقلّ أدبه، الأمر الذي اضطرها إلى الابتعاد عن المكان خشية أن تتعرّض للأذى إلا أن الجاني انقضّ عليها وقام بهتك عرضها بالإكراه.

رجال الأمن وبعد الاستماع إلى إفادة المجني عليها أبلغوا وكيل النائب العام والذي أمر بتسجيل القضية تحت مسمى هتك عرض بالإكراه وتكليف المباحث لضبط المتهم.

وقال مصدر أمني لـصحيفة «الراي» إنه «تم تسليم نسخة من محضر القضية إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية مرفقاً به بيانات المتهم وجهة عمله، وجارٍ ضبطه لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه في ملابسات الواقعة التي ارتكبها بحق المجني عليها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه».

- Advertisement -

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor