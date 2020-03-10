شماته سعودية بعد نشر إعلامية لبنانية من آل سعود خبر إصابة حسن نصر الله بفيروس كورونا

الدبور – نشرت إعلامية لبنانية تابعة لآل سعود، وعادة ما تنشر الأكاذيب و القصص الخيالية البطولية عن السعودية و الإمارات، نشرت تغريدة على حسابها من ضمن القصص التي تنفرد بها وحدها، وهي إصابة حسن نصر الله بفيروس كورونا.

ولم تذكر ماريا معلوف التي اطلق عليها البعض اسم ماريا بن زايد أو ماريا آل سعود، لأنها متخصصة بالدفاع عن السعودية و الإمارات ومهاجمة كل من يطلب منها ان تهاجمه، لم تذكر مصدر معلوماتها، ولكنها نشرت تفاضيل إصابة الامين العام لحزب الله بفيروس كورونا.

وقالت في تغريدة لسعهاالدبور من صفحتها ما نصه: “تداولت أوساط إعلامية عن إصابة #حسن_نصرالله بفيروس #كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى #لبنان بأسابيع . هناك تعتيم مطلق على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد ان احدهم مصاباً بالفيروس #ماريا_معلوف“

تداولت أوساط إعلامية عن إصابة #حسن_نصرالله بفيروس #كورونا بعد استقباله وفداً رفيع المستوى قادماً من طهران وذلك قبل زيارة وفد البنك الدولي الى #لبنان بأسابيع . هناك تعتيم مطلق على صحة حسن نصرالله بعد زيارة لاريجاني على رأس وفد تبين فيما بعد ان احدهم مصاباً بالفيروس #ماريا_معلوف pic.twitter.com/zabk553Shb — Maria Maaloof (@bilarakib) March 10, 2020

الغريب أن كل متابعينها من الإمارات و السعودية فقط، وحصلت تغريدتها على كمية من الشماتة و السخرية، وبعيدا عن صحة الخبر من عدمه، إلا أن نفس النشطاء ونفس الأسماء عندما تم الحديث عن إصابات في السعودية، نفوا ذلك وقالوا أن الشماتة ليست من الدين، وعندما تم التحدث عن الإعتقالات في صفوف آل سعود، علقوا أن هذا شأن سعودي فقط.

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الدبور لسع بعض التغريدات التي أبدت الشماتة، و التناقض الكبير بين آراء الامس و اليوم، فالشماتة لديهم حلال لمن يكرهونه وحرام إن طرقت بابهم.

حيث قال ناشط سعودي: “أتمني إصابتة بكورورنا ولكن لأ أتمناة أن يموت فقط أتمناة أن يبقي على قيد الحياةولكن لايستطيع أن يتكلم حتى نرتاح من ظهورة الدائم المصدع للراس ونفتك من طولة لسانة وقلة أدبة ومن شتمة للصحابة و لأمهات المسلمين وكذلك أتمنى أن لايستطيع أن يتنفس ويأكل بشكل طبيعي وتؤخذ هذة النعمة منة”

أتمني إصابتة بكورورنا ولكن لأأتمناة أن يموت 🧐فقط أتمناة أن يبقي على قيد الحياةولكن لايستطيع أن يتكلم حتى نرتاح من ظهورة الدائم المصدع للراس ونفتك من طولة لسانة وقلة أدبة ومن شتمة للصحابة و لأمهات المسلمين وكذلك أتمنى أن لايستطيع أن يتنفس ويأكل بشكل طبيعي وتؤخذ هذة النعمة منة🤲 — ksaw2 (@ksaw26) March 10, 2020

بينما تعرضت للإنتقاد من قبل النشطاء في لبنان، وقال بعض المغردين معروف عنها عبدة للدولار و السيلكون، حيث قالت ناشطة لبنانية لها: إنتبهي تفاعل السيلكون أخطر من كورونا، وحصلت على كمية من التعليقات الساخرة بما تنشره كالعادة من مدح للإمارات و السعودية ومهاجمة كل من يختلف معهم في إجرامهم ومنشار سموه.

المرأة السعودية هي عضو فاعل في مسار التنمية الوطنية في جميع مجالاتها والمرأة السعودية هي شريك ذو حقوق كاملة في شريعتنا السمحة من أقوال #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز #السعودية #يوم_المرأة_العالمي_٢٠٢٠ كل عام وأنتن بخير #ماريا_معلوف pic.twitter.com/1hZ2xQmWxK — Maria Maaloof (@bilarakib) March 9, 2020

انها #الامارات التي تحرص على مساندة الدول الصديقة انها طائرة الوطن الانسانية التي أجلت عدد كبير من العرب ضمت ٢١٥ شخص في جهودها المستمرة مع #الصين لاحتواء #كورونا انها دولة مسؤولة بينت اهتمامها ودورها الإنساني العالمي فكانت على قدر من المسؤولية التي يشهد لها العالم. #ماريا_معلوف pic.twitter.com/7XJ2USEKGb — Maria Maaloof (@bilarakib) March 7, 2020