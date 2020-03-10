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كندة علّوش: أنا “نضيفة” وما عندي هوس فيروس كورونا لأنه بروباجندا إعلامية

By وطن الدبور
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الدبور – رغم الكشف عن عدد كبير من الوفيات و الإصابات في ورغم كل التحذيرات التي تنشرها منظمة الصحة العالمية و الأطباء، إلى أن الممثلة السورية كندة علوش لا ترى إنه خطير لغنها كما قالت “نضيفة”.

ومن يتبع “نضافة” كنده لا يخشى كورونا ولا غيرها، وأن التهويل في موضوع إنتشار فيروس كورونا هو بروباجندا إعلامية فقط ولا داعي للخوف ولا لعزل أنفسنا عن الناس.

وفي تغريدة لها على “تويتر” قالت “كندة” كما لسع الدبور: “إذا أنا باخد (أخذ) الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة (النظافة) بكل الأحوال. بس ما عندي هوس وهلع ورعب الكورونا إلي حاسة إنو جزء كبير منو بروباجندا وضجة إعلامية ومو شايفة إنو لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا مشانو. هل بكون غلطانة أو مستهترة؟”.

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تغريدة كندة و “نضافتها” المميزة أثارت الكثير من الجدل و التعليقات على موقع تويتر، حيث قالت مغردة ما نصه: “سيدتي الكريمة تحية وبعد فيروس كورونا مرض معدي والواجب “الحزر” وليس الخوف يعني ناخد احتياطاتنا بالنسبة “للنضافة” والتعقيم ونمارس حياتنا بشكل طبيعي مع بعض الحذر من التجول الغير ضروري يعني على ماوصانا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ان اعقل وتوكل.وربنا يحمي الجميع”

وقالت ناشطة تدعى “إسراء سالم” “المرض قاتل وسريع الانتشار، فلا تستخفي فيه، خاصه أنه عندك طفلة ومن حقها عليك حمايتها وذلك باتخاذ الاحتياطات. وما راح تخسري يا ست كنده. ربي يحفظك ويحفظ بنتك ويحفظ أمه محمد والبشرية من هذا الوباء”.

وقالت ناشطة عراقية: غلط ياكندا لانو المرض منتشر والناس الاصحاءلاخوف عليهم لكن شنو ذنب المرضى والناس الكبار بالسن نعديهم ويموتون فاالاحسن نلتزم البيوت ومانطلع الا للضرورة

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