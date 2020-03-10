كندة علّوش: أنا “نضيفة” وما عندي هوس فيروس كورونا لأنه بروباجندا إعلامية

الدبور – رغم الكشف عن عدد كبير من الوفيات و الإصابات في فيروس كورونا ورغم كل التحذيرات التي تنشرها منظمة الصحة العالمية و الأطباء، إلى أن الممثلة السورية كندة علوش لا ترى إنه خطير لغنها كما قالت “نضيفة”.

ومن يتبع “نضافة” كنده لا يخشى كورونا ولا غيرها، وأن التهويل في موضوع إنتشار فيروس كورونا هو بروباجندا إعلامية فقط ولا داعي للخوف ولا لعزل أنفسنا عن الناس.

وفي تغريدة لها على “تويتر” قالت “كندة” كما لسع الدبور: “إذا أنا باخد (أخذ) الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة (النظافة) بكل الأحوال. بس ما عندي هوس وهلع ورعب الكورونا إلي حاسة إنو جزء كبير منو بروباجندا وضجة إعلامية ومو شايفة إنو لازم نوقف حياتنا أو ننحبس ببيوتنا مشانو. هل بكون غلطانة أو مستهترة؟”.

اذا أنا باخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنضافة بكل الأحوال.. بس ماعندي هوس وهلع ورعب الكورونا الي حاسة انو جزء كبير منو بروباغندا وضجة إعلامية ومو شايفة انو لازم نوقف حياتنا او ننحبس ببيوتنا مشانو هل بكون غلطانة او مستهترة ؟ — Kinda Alloush (@KindaAlloush) March 5, 2020

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تغريدة كندة و “نضافتها” المميزة أثارت الكثير من الجدل و التعليقات على موقع تويتر، حيث قالت مغردة ما نصه: “سيدتي الكريمة تحية وبعد فيروس كورونا مرض معدي والواجب “الحزر” وليس الخوف يعني ناخد احتياطاتنا بالنسبة “للنضافة” والتعقيم ونمارس حياتنا بشكل طبيعي مع بعض الحذر من التجول الغير ضروري يعني على ماوصانا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ان اعقل وتوكل.وربنا يحمي الجميع”

وقالت ناشطة تدعى “إسراء سالم” “المرض قاتل وسريع الانتشار، فلا تستخفي فيه، خاصه أنه عندك طفلة ومن حقها عليك حمايتها وذلك باتخاذ الاحتياطات. وما راح تخسري يا ست كنده. ربي يحفظك ويحفظ بنتك ويحفظ أمه محمد والبشرية من هذا الوباء”.

المرض قاتل وسريع الانتشار فلا تستخفي فيه اعقليها وتوكلي خاصه عندك طقله من حقها عليك حمايتها وذلك بتخاذ الاحتياطات وماراح تخسري ياست كنده ربي يحفظك ويحفظ بنوتك ويحفظ امه محمد صل الله عليه وسلم والبشريه من هذا الوباء — esra salam (@esrasalam6) March 5, 2020

وقالت ناشطة عراقية: غلط ياكندا لانو المرض منتشر والناس الاصحاءلاخوف عليهم لكن شنو ذنب المرضى والناس الكبار بالسن نعديهم ويموتون فاالاحسن نلتزم البيوت ومانطلع الا للضرورة

غلط ياكندا لانو المرض منتشر والناس الاصحاءلاخوف عليهم لكن شنو ذنب المرضى والناس الكبار بالسن نعديهم ويموتون فاالاحسن نلتزم البيوت ومانطلع الا للضرورة — zainab h m🇮🇶 (@zainabhm5) March 5, 2020