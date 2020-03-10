مع إكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان، أمر جديد من السلطان هيثم

الدبور – بعد الإعلان عن إكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد في سلطنة عمان، ومن ضمن الجهود التي تبذلها السلطنة للحد من إنتشاره، وإستكمالا لقرارات ماضية إتبعتها السلطنة وغيرها من دول الخليج كمنع السفر وحظر بعض الدول من دخول السلطنة.

أمر سلطان عمان، السلطان هيثم بن طارق مساء الثلاثاء، بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، في ضوء المعطيات والمؤشرات الصحية المستجدة وما يصدر عن منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.

وتتشكل اللجنة برئاسة وزير الداخلية، على أن تتولى رصد تطورات الفيروس والجهود المبذولة إقليميا وعالميا للتصدي له ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأن ذلك ووضع الحلول والمقترحات والتوصيات المناسبة بناء على نتائج التقييم الصحي العام، على أن تستعين بالأدوات والإمكانات اللازمة لإنجاح المهام المنوطة بها.

وكانت قد أعلنت سلطنة عمان عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، على ذمة ما ذكرته فضائية العربية في خبر عاجل لها.

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وفى وقت سابق أعلنت منظمة الصحة العالمية أخر إحصائية لفيروس كورونا حول العالم هى 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و1739 حالة جديدة، أما فى الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و579 حالة جديدة، كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و1160 إصابة جديدة، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين، و18 حالة جديدة.