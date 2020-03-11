الحجر الصحي في السعودية لا ينقصه سوى الخمور الحلال و النساء
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الحجر الصحي في السعودية لا ينقصه إلا الخمور الحلال وحفلات الترفيه المختلطة، شاهد

By وطن الدبور
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الدبور – العظمى حسب ما نشره مواطن سعودي من داخل الحجر الخمس نجوم، ولك ان تختار اين تذهب منتجع سياحي أم فندق ٥ نجوم، لا ينقصه إلا الخمور الحلال و النساء فقط ليكتمل.

وفي مقطع الفيديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشرته مديرية الصحة بمنطقة الرياض، عرّف صوت على خلفية الصورة نفسه بأنه رجل أعمال سعودي كان قد مرّ في سفره بعدة دول موبوءة بفيروس كورونا، وحين وصل إلى مطار الرياض، انتقل إلى منعا للعدوى، دون أن يكشف عن اسمه.

وقال رجل الأعمال إنه حظي باستقبال جيد جدا ومعاملة طيبة، ونُقل بواسطة سيارة إسعاف إلى منتجع في الدرعية، وخيّر بعد ذلك بين المكوث في المنتجع أو في فندق. وتابع رجل الأعمال السعودي القول بأنه اختار الإقامة في فندق.

وأشار إلى أن الدولة تكفلت بتكاليف الفندق الذي وصفه بأنه فخم للغاية، علاوة على توفر رعاية طبية متقدمة جدا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السلطات السعودية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة المؤكدة والمُسجلة للفيروس داخل المملكة 21 حالة.

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