بعد طلبها الدعاء، القبض على الفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها في جلسة المحكمة

الدبور – في فيديو للفاشنيستا الكويتية سارة الكندري وزوجها قبل الدخول إلى قاعة المحكمة، طلبت فيه من جمهورها الدعاء لها في القضية التي تحاكم بها أمام المحاكم الكويتية بتهمة مخالفة الأداب العامة بظهورها بفيديو مخل للأداب في البلد المحافظ.

و أمرت محكمة الجنايات في دولة الكويت اليوم الأربعاء، وخلال الجلسة القبض على الفاشنيستا وزوجها أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية ”مخالفة الآداب العامة“، ثم تقرر إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار (6.600 دولار) لكل منهما.

وظهرت الفاشنيستا سارة الكندري (24 عاما) وزوجها أحمد العنزي (29 عاما) في مقطع فيديو عبر حسابهما في ”سناب شات“ صباح اليوم وهما في أروقة المحكمة، طالبين من متابعيهما الدعاء لهما.

وسبق أن تم التحقيق مع الزوجين بتهم تتعلق بمخالفة الآداب العامة وإساءة استعمال الهاتف وإخلاء سبيلهما بكفالة، وذلك بعد القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية عقب انتشار مقطع فيديو لهما، وصفه ناشطون أنه ”غير أخلاقي“.

- Advertisement -

وظهر أحمد العنزي في المقطع المتداول وهو يقوم بتسريح شعر زوجته ”الكندري“، التي علقت لاحقا بالقول إن زوجها ”لمس خاصرتها وليس مكانا آخر في جسدها كما يظن آخرون“.

محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان وأمانة سر دعيج الجاسم تأمر بالقبض على «فاشنيستا وزوجها» أثناء حضورهما جلسة المحاكمة في قضية «مخالفة الأداب العامة» أثناء تصوير مقطع فيديو وتقرر إخلاء سبيلهما بكفالة 2000 دينار لكل منهما pic.twitter.com/e6UNIhx934 — أمن ومحاكم -mediacourt (@mediacourt) March 11, 2020