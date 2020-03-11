الكويت في الحجر الصحي بشكل كامل
عش الدبابير

دولة الكويت تدخل الحجر الصحي بشكل كامل

By وطن الدبور
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الدبور – دخلت بشكل كامل الحجر الصحي، وأعلنت الدولة إغلاق كامل ووضع جميع الشعب و المقيمين في الحجر الصحي داخل الدولة حتى نهاية هذا الشهر، حتى تتم السيطرة على .

و رفعت الحكومة الكويتية درجة الإجراءات «الاستثنائية» التي تتخذها لمواجهة وباء «كورونا» إلى درجة «الحجر» على الكويت بأكملها، مع إعلان عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص 17 يوماً تبدأ اليوم وتنتهي يوم السبت 28 مارس.

و أيضا أعلنت تعليق كل رحلات الطيران التجاري المغادرة من مطار الكويت الدولي والقادمة إليه اعتباراً من منتصف ليل غدٍ حتى إشعار آخر على أن تقتصر الرحلات القادمة فقط على المسافرين الكويتيين وأقاربهم من الدرجة الأولى واستثناء طائرات الشحن من القرار».

وقررت الحكومة إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة ومنع التواجد داخل صالات المطاعم والمقاهي بما ذلك الموجودة داخل مراكز التسوق.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت عن اكتشاف 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، الثلاثاء، ليرتفع إجمالي المصابين بالمرض في البلاد إلى 69 حالة، تعافى منهم حالتان.

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وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية كونا، عن المتحدث باسم وزارة الصحة، إن من بين حالات الإصابة الجديدة، كويتيان كانا في مصر، بالإضافة إلى مصري اختلط بأحد المصابين من أذربيجان، بينما ارتبطت حالة الإصابة الرابعة بالسفر إلى إيران. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، ان جميع حالات الإصابة الجديدة بالمرض، تتلقى الرعاية الطبية في مستشفيات الكويت

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