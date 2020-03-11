عش الدبابير

ناشط قطري يتوقع عمليات إرهابية إماراتية إنتقاما من المغرب

By وطن الدبور
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الدبور – توقع بتغريدة له على صفحته في موقع تويتر، قيام بعمليات إرهابية داخل للإنتقام ونشر الفوضى، وإتهام عدة جهات مختلفة بتنفيذ تلك العمليات المدعومة بالطبع من .

وقال الناشط القطري المعروف بوغانم، و الذي تصدق توقعاته و أخباره بالعادة، بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “اتوقع اعمال ارهابيه قريبا” في المغرب وذلك على خلفية تصاعد الخلاف الاماراتي معها وقد..يتم تبني العمليه من قبل ثلاث جهات 1-داعش 2-البوليساريو 3-الحركات الجهاديه والهدف زعزعة استقرار المغرب وبالاخص السياحه..للحفظ..!!”

وتأزمت العلاقات الإماراتية المغربية في الفترة الأخيرة ووصلت لحد القطيعة بين البلدين، وقيل أن المغرب إكتشفت خلايا تجسس إماراتية على الأراضي المغربية، بالإضافة إلى الأزمة بين البلدين منذ حصار قطر، عندما فضت المغرب الإنصياع لمخططات ولي عهد أبوظبي و المشاركة في مقاطعة دولة قطر.

قالت مصادر مطلعة إن “أزمة دبلوماسية غير مسبوقة اندلعت بين والإمارات، حيث سحبت الرباط سفيرها في أبوظبي محمد آيت وعلي، منذ الأسبوع الماضي، والذي ظل في منصبه لأكثر من 9 سنوات، كما تم استدعاء القنصليْن المغربيين في دبي وأبوظبي”.

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وحسب المصادر ذاتها، فإن “الرباط قامت أيضا بإفراغ سفارتها في أبوظبي من جميع المستشارين والقائم بالأعمال؛ مما قلل من تمثيليتها الدبلوماسية بشكل كبير”.

وأرجعت مواقع محلية مغربية سبب هذا التطور، إلى موقف التي لم تعين لحد الآن سفيرا لها في المغرب لمدة نحو عام. من جانبه، قال موقع “برلمان كوم” المغربي المقرب من السلطات إن “العلاقات بين البلدين ليست على ما يرام بعد سحب السفيرين”.

وأضاف أن “العلاقات بين البلدين تمر بفتور تعكسه مؤشرات عديدة، على رأسها عدم توفر الإمارات على سفير في الرباط منذ أزيد من عام، وهو الأمر الذي عزز الأزمة بينهما ودفع المغرب إلى سحب سفيره من أبوظبي”.

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