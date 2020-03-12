شاهد السلطان هيثم بن طارق بالزي العسكري في سلطنة عمان

الدبور – إنتشرت صورة للسلطان هيثم بن طارق بالزي العسكري، و تم تداولها بشكل قوي في وسائل التواصل الإجتماعي في سلطنة عمان.

وتعود الصورة لعام ١٩٨٥ في مناورة عسكرية اطلق عليها وقتها مناورة رعد الكبرى، وإرتداء الزي العسكري في سلطنة عمان هو من عادة السلاطين، فهو بالنسبة لهم زي سلام وليس زي حرب، ولا سلام بدون قوة وإستعداد للحرب، فما المناورات العسكرية التي تقوم بها السلطنة كل فترة إلا مناورات للسلام وليس للحرب.

وبدى السلطان هيثم بن طارق بجانب السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله، في الصورة التي تم تداولها عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي، و كان كل الحضور و المشاركين يرتدون البزة العسكرية أثناء المناورات، ويأتي نشر الصورة للرد على الحملات التي يقوم بها البعض بدعم إماراتي ضد السلطان هيثم إنه لا خبرة له بالعسكرية ولا الجيش ومختلف عن السلطان قابوس، في محاولة فاشلة لزعزعة ثقة الشعب بسلطانهم الذي كان يطلق عليه حافظ سر السلطان قابوس، ونشأ معه.

وهي حملة منظمة فيما يبدو من قبل اللجان الإلكترونية تخرج كل فترة على شكل تغريدات هنا وهناك من قبل أشخاص لهم علاقة وطيدة بدولة الإمارات، وبل بشخص ولي عهد أبو ظبي بن زايد.

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صورة جميلة لجلالة السُلطان #هيثم_بن_طارق حفظه الله أثناء حضوره تنفيذ مناورة رعد الكبرى ١٩٨٥م مع المغفور له بإذن الله جلالة السُلطان #قابوس طيب الله ثراه،،

الجميع كان بالزي العسكري في تلك المناورة#سلطنة_عمان #نخبة_مغردي_عُمان#عُمان #صباح_الخير #جمعة_مباركة pic.twitter.com/wLImJmXiCU — ﮼نبراس ﮼وطن 🇴🇲 (@Nibras_watan) March 13, 2020