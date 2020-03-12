السلطان هيثم بن طارق ظهر بالزي العسكري
عش الدبابير

شاهد السلطان هيثم بن طارق بالزي العسكري في سلطنة عمان

By وطن الدبور
0

الدبور – إنتشرت صورة للسلطان هيثم بن طارق بالزي العسكري، و تم تداولها بشكل قوي في وسائل التواصل الإجتماعي في .

وتعود الصورة لعام ١٩٨٥ في مناورة عسكرية اطلق عليها وقتها مناورة رعد الكبرى، وإرتداء الزي العسكري في سلطنة عمان هو من عادة السلاطين، فهو بالنسبة لهم زي سلام وليس زي حرب، ولا سلام بدون قوة وإستعداد للحرب، فما المناورات العسكرية التي تقوم بها السلطنة كل فترة إلا مناورات للسلام وليس للحرب.

وبدى بجانب رحمه الله، في الصورة التي تم تداولها عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي، و كان كل الحضور و المشاركين يرتدون البزة العسكرية أثناء المناورات، ويأتي نشر الصورة للرد على الحملات التي يقوم بها البعض بدعم إماراتي ضد السلطان هيثم إنه لا خبرة له بالعسكرية ولا الجيش ومختلف عن السلطان قابوس، في محاولة فاشلة لزعزعة ثقة الشعب بسلطانهم الذي كان يطلق عليه حافظ سر السلطان قابوس، ونشأ معه.

وهي حملة منظمة فيما يبدو من قبل اللجان الإلكترونية تخرج كل فترة على شكل تغريدات هنا وهناك من قبل أشخاص لهم علاقة وطيدة بدولة الإمارات، وبل بشخص ولي عهد أبو ظبي بن زايد.

- Advertisement -

إقرأ أيضا: حملة قوية في سلطنة عمان ضد الزعتر، والشاهين العماني يذكر بنصيحة قديمة عن الزعتر

قد يعجبك

You might also like
عش الدبابير

منخفض التنين يشارك كورونا بإغلاق الأردن ومصر .. شاهد ماذا فعل؟! فيديو

عش الدبابير

حملة قوية في سلطنة عمان ضد الزعتر، والشاهين العماني يذكر بنصيحة قديمة عن الزعتر

عش الدبابير

مع إكتشاف إصابات جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان، أمر جديد من السلطان هيثم

عش الدبابير

الشاهين العماني يكشف عن ضربة صاروخية جديدة على منشآت نفطية خليجية قريبا

الصورة أحلى

سلطنة عمان تضع مقتنيات السلطان قابوس في متحف بعد تغريدة من مواطن عماني

الصورة أحلى

فاجعة مأساوية في حفل زفاف خلال مشاجرة في سلطنة عمان “فيديو”

Leave A Reply

Your email address will not be published.