مصيبة حلت على البشرية بسبب فيروس كورونا، و الموضوع أكبر مما نتصور
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شاهد بالفيديو رئيس وزراء بريطانيا يصارح شعبه، مصيبة حلت على البشرية!

By وطن الدبور
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الدبور – في فيدو مخيف لما يحمله من حقائق صرح بها رئيس وزراء بوريس جونسون لأول مرة، حيث قال أن الأخبار محزنة ولكن يجب أن أكون صريحا معكم.

وتم تداول المقطع من خطاب لرئيس الوزراء البريطاني على وسائل التواصل الإجتماعي، بإعتباره تحذيرا قويا للعالم أن البشرية تعرضت فعلا لكارثة، وهما حاولت الدول و الحكومات أن تضلل الشعب خوفا من إنهيار الإقتصاد أو أي اسباب أخرى، فهذه حقيقة يجب التعامل معها للتغلب عليها.

وقال جونسون فعلنا ما بوسعنا فعله لشراء بعض الوقت لمحاصرة هذا الوباء، ولكنه الأن وباء عالمي وعدد الإصابات في إزدياد متسارع، وأضاف أن الرقم الحقيقي للإصابات أكبر بكثير ممما نعلم ومما يتم الإعلان عنه، اكثر بكثير.

وقال يجب أن أكون صريحا معكم، هذه أسوأ كارثة للصحة العامة لاجيال، البعض يقارنها بالإنفلونزا العادية ولكنها مختلفة جدا، فليس لهذا الفيروس اي مناعة حقيقية مثل الفيروسات المعروفة، وليس له علاج حقيقي او دواء يقي من الإصابة به.

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واعلن لاول مرة أن الأمر أخطر مما كان يتوقعـ وأغلق المطار بوجه أوروبا ما عدا بريطانيا لمدة شهر كامل، وأغلقت مدينة الألعاب العالمية ديزني لاند أبوابها لأول مرة لمدة شهر كامل، وتم إلغاء الكثير من التجمعات و الحفلات في الولايات المتحدة لاول مرة.

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