مسؤول إماراتي: كورونا يدمر ما تبقى من إقتصاد دبي.. الإعلان عن فشل مؤتمر إكسبو ٢٠٢٠

الدبور – يبدو ان الامل الاخير لإنقاذ إقتصاد دبي وهو مؤتمر إكسبو ٢٠٢٠ الذي تتطلعت له دبي بل الإمارات كلها، وافتخرت به لفترة طويلة، قد فشل بسبب فيروس كورونا كما أفاد نشاط إماراتي على موقع تويتر بتغريدة لسعها الدبور.

ومن المفترض أن ينطلق المعرض العالمي في دبي بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل ويستمر حتى أبريل/نيسان 2021؛ وحسب تقديرات سابقة يتوقع أن يجذب 11 مليون زائر أجنبي. ويقام المعرض الدولي، المصمم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل 5 سنوات، ويستمر لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

وقال المسؤول في جهاز المخابرات الإماراتي في تسريب جديد أن حاكم دبي قد وصل إلى قناعة فشل المعرض بسبب تداعيات فيروس كورونا، حيث نشر الناشط الإماراتي الامني الي يغرد تحت اسم بدون ظل، تغريدة جاء فيها: “عاجل الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله بات على قناعة تامة بفشل معرض اكسبو٢٠٢٠ وستعلن حكومة دبي عن هذا القرار في اي لحظه بسبب فايروس كرونا.”

عاجل

الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله

بات على قناعة تامة بفشل معرض اكسبو٢٠٢٠

وستعلن حكومة دبي عن هذا القرار في اي لحظه بسبب فايروس كرونا. — بدون ظل (@without__shadow) March 13, 2020

وكان المتحدث باسم المعرض قج قال الأسبوع الماضي إن المنظمين يواصلون متابعة الوضع على صعيد فيروس “كورونا” المستجد عن كثب، ويأملون في نجاح الجهود العالمية لاحتوائه.

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وأضاف: “يمثل أمان وسلامة كل شخص يزور إكسبو 2020 دبي أهمية قصوى بالنسبة لنا”، وفق إفادة وصلت عبر البريد الإلكتروني نقلتها وكالة “الأناضول”. وأكمل قائلاً: “نعمل عن كثب مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات لتطبيق إرشادات الوزارة”.

وكانت الإمارات، التي اعتبرت أول دول عربية يصلها الفيروس القاتل، قد أعلنت عن ارتفاع عدد المصابين بـ”كورونا” إلى 38 حالة، حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وكان موقع “زاوية” الإماراتي المعني بالشؤون الاقتصادية قد ذكر، في 10 فبراير الماضي، أن شركات السفر والضيافة في دبي قلقة من أن يؤثر تفشي فيروس كورونا على السياحة، وعلى أعمالها، وإمكانية انخفاض أعداد الزوار في واحدة من أسواق السياحة الخليجية.

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