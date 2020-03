إيفانكا ترامب بالحجر الصحي بعد لقائها وزيرا أستراليا مصابا بكورونا

الدبور- أعلن البيت الأبيض أن “إيفانكا ترامب”، ابنة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ومستشارته، “عملت من البيت”، الجمعة، في إجراء احترازي بعد لقاء جمعها بمسؤول أسترالي مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقال نائب المتحدث باسم البيت الأبيض “جود ديري”، إن الفريق الطبي للبيت الأبيض نصح “إيفانكا” بألا تخضع نفسها للحجر الصحي لعدم وجود أي أعراض للمرض عليها.

وأشار إلى أن المسؤول الأسترالي الذي التقته “إيفانكا”، وتم تأكيد إصابته بفيروس كورونا، لم تكن لديه أعراض المرض لحظة اللقاء.

وأعلن وزير الداخلية الأسترالي “بيتر داتون”، إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه للحجر الصحي في المستشفى، بعد عودته من واشنطن حيث التقى “إيفانكا” ووزير العدل “وليم بار”. وقال وزير داخلية أستراليا في بيان نشره على “تويتر”، إنه خضع للحجر الصحي بعد ظهور أعراض الإصابة بالمرض والتأكد من إصابته به، مشيرا إلى أن حالته الطبية مستقرة.

والتقى “داتون”، بـ”إيفانكا” في السادس من مارس/آذار الجاري، وفقا لصورة نشرتها السفارة الأسترالية في واشنطن. ويظهر في الصورة وزير الداخلية المصاب بالقرب من ابنة الرئيس الأمريكي، فيما لم يعرف متى انتقلت العدوى للوزير الأسترالي، في الوقت الذي تؤكد فيه منظمة الصحة العالمية أن فترة حضانة الفيروس، والتي تظهر بعدها أعراض الإصابة به هي 14 يوما، مما قد يشير إلى حمل “داتون” للمرض عندما التقى بـ”إيفانكا”.

Yesterday 🇦🇺 Home Affairs @PeterDutton_MP joins @IvankaTrump, Attorney General Barr & our five eyes partners 🇺🇸🇬🇧🇨🇦🇳🇿 to fight online child exploitation. We heard from 9 brave survivors & announced principles that technology companies should implement to protect children online pic.twitter.com/3ifeJnGJPI