الأمير علي بن الحسين يستفز حاكم دبي و ينشر صورة مع شقيقته الأميرة هيا بعد جلسة المحاكمة

الدبور – من جديد الامير علي بن الحسين يقف بكل قوة مع شقيقته الاميرة هيا بنت الحسين، وينشر صورة خاصة معها بعد جلسة المحاكمة التي خصصت للخلع و الحضانة وطلب الحماية من طليقها حاكم دبي السادي بن راشد الذي هربت منه العام الماضي.

واستفزت الصورة التي نشرها الأمير علي بن الحسين، الخميس، مع شقيقته الأميرة هيا، على حسابه في تويتر، وعلق قائلا “مع شقيقتي التي أحب، باركك الله”، إستفزت بن راشد و اللجان الإلكترونية في دبي، واعتبروها تحدي للإمارات.

ومن غير الواضح إن كانت الصورة قديمة أم حديثة، ولكن الامير نشرها بعد جلسة المحاكمة التي عقدت في لندن للنظر في القضية التي رفعتها الاميرة هيا بنت الحسين، لطلب الخلع من حاكم دبي وطلب الحماية من ساديته وحماية أولادها من أي عملية خطف، خصوصا بعدما كشفت عن موافقته على طلب بن سلمان الزواج من ابنتهما التي كانت ١١ عاما وقتها.

With my sister who I love! God bless her pic.twitter.com/0Jp4NEKctD — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) March 12, 2020

والأمير علي والأميرة هيا هما نجلا ملك الأردن الراحل الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء. وكان قد نشر الأمير صورة جمعته مع شقيقته في تموز/ يوليو الماضي.

- Advertisement -

اليوم مع أختي و قرة عيني هيا بنت الحسين pic.twitter.com/kWRXx1J1M3 — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) July 31, 2019

وكانت الأميرة، التي أصبحت في العام 2004 الزوجة السادسة لحاكم دبي، قد أثارت ضجة كبيرة، العام الماضي، عندما فرّت إلى لندن وأخذت معها طفليهما اللذين كانا حينها في الثامنة والـ12 من العمر.

وأطلقت الأميرة الأردنية آلية قضائية غير مسبوقة ضد زوجها، الذي طلّقها بشكل سري وفق قولها، مطلع العام 2019، في يوم الذكرى العشرين لرحيل والدها الملك حسين، وهو توقيت قالت إن اختياره كان متعمدا. وتقدّمت بطلب إلى قاضي الشؤون العائلية في المحكمة العليا في لندن، للحصول على حماية ابنتها من الزواج القسري. وطالبت أيضاً بالحماية من العنف وبحضانة أطفالها.