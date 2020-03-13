الزعتر الإماراتي يقدم حلا سحريا لسلطنة عمان لمواجهة كورونا، وجاء الرد من الشاهين العماني

الدبور – سياسة الحياد التي تتخذها سلطنة عمان منذ عقود، أصبحت هاجسا يقلق منام الكثير من الكتاب و المحللين التابعين للإمارات في هجماتهم المستمرة ضد السلطنة، فأن تكون دولة خليجية مستقلة ذات سيادة وقرار وتفكير خاص بها، أمر لا يقبله ولي عهد أبو ظبي شيطان العرب بن زايد، وهو السبب الوحيد لقرصنته وكالة الانباء القطرية للقيام بحملته المسعورة على دولة قطر، ومنها الإنطلاق لبقية الدول الخليجية.

كاتب يطلق عليه لقب “خنوري” في السلطنة، وهو الكاتب السعودي خالد الزعتر، ولكنه إماراتي التبعية، كتب مقترحا على السلطنة في سبيل محاربة فيروس ورونا التخلي عن الحيادية، وحاربة إيران بالنيابة عنهم، مع إن دولته لها علاقات مع إيران أقوى من أي دولة في العالم، وعدد الإصابات في الإمارات أكثر بكثير من أي دولة خليجية، وهي أول دولة وصلها الفيروس مع إنها غير محايدة.

الشاهين العماني قدم درسا في الحيادية ومفهومها وما قدمته للسلطنة و للجيران ودول العالم، وكيف مارستها سلطنة عمان لعقود، وما فائدتها، لعل وعسى ينفع الكاتب الخنوري خالد الزعتر، الدبور لسع سلسلة التغريدات التي نشرها الشاهين العماني على حسابه.

حيث قال في تغريدته الأولى، “تعقيبا على ما تفوه به قبل ساعات إعلامي نكرة وهو يغرد من عاصمة خليجية شقيقة بأن على السلطنة التخلي عن سياسة الحياد تجاه إيران ما ان أرادت السيطرة على فيروس كورونا والذي سجلت حالاته في السلطنة أقل من ١٠٪ من الحالات المسجلة ببلده والتي تم اجلاء بعضها بطائرات عمانية”

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تعقيبا على ما تفوه به قبل ساعات إعلامي نكرة وهو يغرد من عاصمة خليجية شقيقة بأن على السلطنة التخلي عن سياسة الحياد تجاه إيران ما ان أرادت السيطرة على فيروس كورونا والذي سجلت حالاته في السلطنة أقل من ١٠٪ من الحالات المسجلة ببلده

والتي تم اجلاء بعضها بطائرات عمانية،،،،، — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) March 13, 2020

و أضاف في سلسلة التغريدات التي نشرها تعقيبا على تغريدة الخنوري ما نصه: فلعل بعض الايضاح لمثل هؤلاء الإعلاميين البعارين و متابعينهم كفيل بإزالة بعض الغموض ١- فيروس كورونا نشأ بالصين في مدينة ووهان، بالتالي حسب مفاهيمهم الضيقة الرجعية،، بإمكانهم إعتباره فيروس بوذي الديانة أن شاؤوا، وليس من مذهب مخالف لهم كما يعتقدون ويؤمنون

عرفنا الحياد وعدم الانحياز منذ أن رفض أئمتنا وسلاطينها التدخل لصالح طرف على حساب آخر عندما كان حديث الساعة وقتها :(الشيخ فلان ذبح الشيخ فلان) و (الأمير فلان انقلب على الأمير فلان) فكنا منذ القدم دولة راسخة وشعب عاقل لا يميل مع الريح ولا ينحني مع العواصف

عندما تمزقت الكرة الأرضية بين معسكر أمريكي وآخر سوفييتي وسارع العرب اما لمبايعة جيمي كارتر أميرا للرأسماليين أو لمبايعة ليونيد بريچنيف خليفة للاشتراكيين،، ظلت السفينة العمانية تبحر وفق أرادتها وليس وفق ارادة واشنطن أو موسكو

التزمنا الحياد في كافة الصراعات الحرب العراقية الإيرانية تدخلات الربيع العربي حرب اليمن حصار قطر وقمنا بدورنا الطبيعي ككبار في الوساطات بين الخصوم وجمعهم على طاولة واحدة الأمر الذي عجز عنه الآخرين في معظم الاحيان

التزمنا الحياد عندما فتحت وزارات إعلام خليجية شقيقة صنابير مجاريها من إعلاميين وصحفيين لرمينا بقذارتهم التي تحمل كافة الترهات والتهم فلم يرد إعلامنا فليس من طبع العرب أن يبارزوا جباناَ يطعن في الظهر أو صعلوكاً لا ينطق الا بالخمر أو الدرهم

التزمنا الحياد عندما نقض البعض العهود والمواثيق فخان الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف ونكث بميثاق جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي التزمنا الحياد عندما ارسل البعض جواسيساً وأرسل البعض الآخر إرهابيين لتفجير المساجد

ولازلنا على الحياد الذي بيّض صفحاتنا فسوّد وجوههم وأيسر كتابهم ونكس راياتهم (بما فيها السوداء والحمراء) ولا نود الاستشهاد بالمثل القائل (ودت………) رغم انطباقه عليهم لغة ومعنى فالفئة المذكورة بالمثل فاقت أفعالهم شرفاً وعغةً

و أنهى تغريداته بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم فحتى يأذن الله بالفناء سيستعصي الحياد العماني بنزاهته ومصداقيته الكسر شاء من شاء وأبى من أبى وتخنّر من تخنّر”

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام

صدق الله العظيم

فحتى يأذن الله بالفناء سيستعصي الحياد العماني بنزاهته ومصداقيته الكسر

شاء من شاء وأبى من أبى وتخنّر من تخنّر

تظل 🇴🇲 #عمان_دولة_راسخة_شعب_قوي

ويظل #الحل_في_مسقط — الشاهين🦅🇴🇲 (@_FALCON_01) March 13, 2020