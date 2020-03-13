جدل بين النشطاء في سلطنة عمان حول تعطيل الدراسة بسبب كورونا

الدبور – حالة من الجدل بين النشطاء في سلطنة عمان دارت في مواقع التواصل الإجتماعي عن تعطيل المدارس في السلطنة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا، و الجدل القائم بين مؤيد للفكرة وداعم لتنفيذها فورا، وبين معارض لها، ولكل أسبابه، حتى أصبح وسم “هاشتاق” تعليق الدراسة عمان هو الاول في السلطنة خلال أقل من ٢٤ ساعة فقط.

فقد نشر الكثير من النشطاء تغريدات بين الممضحكة والساخرة والجادة عن تعطيل المدارس في السلطنة، وكيف أن معظم دول العالم إتخذت هذه الخطوة الوقائية للحد من إنتشار الفيروس بين الطلبة، وهي من ضمن الخطوات الأخرى التي تمنع التجمعات حتى يتم محاصرة الفيروس و القضاء عليه.

فقد نشر ناشط عماني تغريدة طالب فيها السلطات المختصة بتعطيل المدارس فورا كإجراء إحترازي كباقي الدول المجاورة، وقال في تغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “#تعليق_الدراسه_عمان كإجراء احترازي للوقاية بشكل أكبرنطالب بتعليق الدراسةلمدة شهر لمراقبةالوضع بالنسبةلتفشي الوباءمع تقديرنا لجهودحكومتناالرشيدة الا أن الوقاية والحرص مطلوب فالمدارس والجامعات حواضن مميزة لانتشارالعدوى والمرض الله يحفظ عمان من كل مكروه”

#تعليق_الدراسه_عمان كإجراء احترازي للوقاية بشكل أكبرنطالب بتعليق الدراسةلمدة شهر لمراقبةالوضع بالنسبةلتفشي الوباءمع تقديرنا لجهودحكومتناالرشيدة الا أن الوقاية والحرص مطلوب فالمدارس والجامعات حواضن مميزة لانتشارالعدوى والمرض الله يحفظ عمان من كل مكروه #كورنا_الجديد #سلطنه_عُمان pic.twitter.com/q3BAyfxN8G — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) March 13, 2020

التغريدة واجهت معارضة من البعض وتأيد من البعض، حيث علق ناشط عليها بقوله: “عن نفسي اشوف تعطيل الدراسه هو خطر اكثر من عدم تعطيل الدراسه لكونه تعطيل الدراسه هذا يعني انك تزيد التجمعات بين افراد المجتمع وبعضهم قد يستقل تعطيل الدراسه لسفر وذهاب للحدائق والمجمعات”

- Advertisement -

بينما قال آخر معترضا أيضا على تعطيل المدارس ما نصه: “لا نتفق معك اخي عبدالله، حيث ان تعليق الدراسة بالعكس سوف يزيد في انتشار الوباء لان الأطفال سوف يلتقون مع بعضهم وتكثر التجمعات بينهم وعلى مستوى العائلات وستكون هناك زيارة في ارتياد المولات والمحلات وتكثر الرحلات والزيارات العائلية، وبالتالي سوف يصعب اكتشاف ومتابعة الحالات المصابة.”

لا نتفق معك اخي عبدالله، حيث ان تعليق الدراسة بالعكس سوف يزيد في انتشار الوباء لان الأطفال سوف يلتقون مع بعضهم وتكثر التجمعات بينهم وعلى مستوى العائلات وستكون هناك زيارة في ارتياد المولات والمحلات وتكثر الرحلات والزيارات العائلية، وبالتالي سوف يصعب اكتشاف ومتابعة الحالات المصابة. — M.Al Suti م.السوطي (@AlSutiMS) March 13, 2020

بينما إعترض ناشط على تعليقات من إعترضوا على تعليق الدراسة، حيث قال: “هلكونا باسطوانة المولات و المجمعات و كأن الشعب لا يرتادها الآن و إنما سيدخلها فقط بعد تعليق الدراسة. و أي سفر للدول المجاورة و الحدود مغلقة. خلونا نداوم و قلوبنا مطمئنة على أطفالنا. و نحن لسنا بهذه اللامبالاة و الحماقة حتى نرسل أولادنا وسط التجمعات البشرية. علقوها قبل فوات الأوان”

ليرد ناشط معلقا على التناقض في المطالبة بتعليق الدراسة، حيث قال: “وكاجراء احترازي توقفوا عن التجمع في الشواطئ والمولات و المطاعم الفيروس ما راح ينتقل في المدراس فقط !!! تطالبون بتعليق الدراسه و اجراءات احترازيه وروح شوف زحمه بحر الدهاريز ما تقدر تتحرك من الزحمه و لا تقولوا مسووليه شخصيه لان اغلب الي بطالب بايقاف المدارس هم نفسهم الي في بحر”

تعليق الدراسه خطا كبير وفادح وبعدين ي اخي عمان كعمان م فيها ولكن مصابييين من خارج الدوله والعدد م يستعدي انه يصير تاجيل شي لا تروح علي باقي الدول انه عادي وياهم عيالهم يدامون فالاجازه الصيفيه اما نحن كشعب مستحيل كيه ورانا جداد لقاط همبا وحدال ومتق وفتق وش فوضه اهي — الشين (@TR61xeKZMcLg9Kg) March 14, 2020

بينما نشر العديد من المغردين بعض التغريدات المضحكة و الساخرة عن تعليق الدراسة في سلطنة عمان، وكانه من الامور المستحيلة، الدبور لسع بعض التغريدات المضحكة وينشرها لكم.

إشترك في قناتنا على تطبيق تليجرام لتصلك اللسعات أول بأول.. https://t.me/Dabboor