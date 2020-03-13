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شرطة عمان السلطانية تكشف حقيقة مخالفة عماني لأنه قبل زوجته أثناء القيادة

By وطن الدبور
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الدبور – لأنه قبل زوجته أثناء قيادة مركبته، وصورة من المخالفة إنتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل مكثف، مما جعل تبحث عن حقيقة هذه المخالفة من سجلاتها و أفرادها.

المخالفة كما صرحت شرطة عمان السلطانية لا وجود لها، وهي مخالفة عادية لسبب ما ولكن تم تزوير السبب فوق بواسطة برنامج فوتوشوب، وتم نشرها على وسائل التواصل الإجتماعي.

بعض النشطاء أرجع الأمر أيضا للحملات التي تقوم لتشويه سمعة السلطنة، لأن بالأصل هذا التصرف لا يوجد في قاموس العماني المحافظ، ولم تشهد السلطنة مثل تلك الأحداث، بالتالي الحدث لم يحصل وإنما مجرد إشاعة لا أكثر.

وتداولت حسابات كثير لصورة المخالفة بسخرية وغضب قبل أن تكشف شرطة عمان السلطانية حقيقة هذه الصورة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

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