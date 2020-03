معارك حامية الوطيس في المتاجر الأمريكية بعد خطاب ترامب (فيديو)

الدبور – معارك حامية الوطيس إندلعت في المتاجر الأمريكية يوم الجمعة، خاصة بعد خطاب ترامب الذي كان من المفترض أن يهدي الشعب وإذا به يشعر بالقلق أكثر ويهجم على المحلات التجارية بشكل هستيري، حتى نفذت الكثير من البضائع الأساسية و المعلبات، وحصلت المعارك بسبب قلة البضائع.

ورصد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض هذه الحالات، حيث وقع شجار ساخن في متجر” كوسكو” في مدينة نيويورك، والتقطت كاميرات الهواتف شجار آخر في “متجر سام” في ولاية جورجيا، وهم متاجر للبيع بالجملة ومنتشرة في جميع الولايات الامريكية.

وبحسب ما تم تصويره في منطقة بروكلين، فقد دخل زبائن في جدال ساخن أثناء وقوفهما في الطابور، ويمكن رؤية امرأة تتحدث بغضب إلى موظف وهي ترتدي قناع على الوجه، ويمكن سماع زبون آخر” لا تدعها تلمسني بعربة التسوق”.

وفي وقت لاحق، ووفقاً لمقطع فيديو تم تحميله على تويتر، يمكن مشاهدة زبائن وهم في شجار أمام قسم الأطعمة المجمدة في متجر” سام كلوب” في جورجيا. وظهر في الفيديو بعد ذلك، ضباط الشرطة وهم يحملون رجل على نقالة.

وطبقاً للشرطة، التقط رجال زجاجات نبيذ، وبدأوا في ضرب بعضهم البعض في المتجر بعد مواجهة سابقة نتجت عن إصابة أحد الزبائن بعربة زبون آخر. وسارعت الشرطة إلى تبديد الشائعات التي تفيد بأن المشادة كانت بسبب الماء أو معقم اليدين، أو غيرها من المواد ذات الصلة بالفيروس.

#costco #brookly #newyork #CoronavirusPandemic I don’t suggest going to Costco right now pic.twitter.com/7lzJCVhXx3

وفيما أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ في جميع الولايات، وخرجت تقارير تفيد بجدية الامر، عطلت الكثير من المدارس في عدة ولايات لمدد تتراوح من ١٥ يوما إلى ٦ أسابيع قابلة للتجديد حسب التقارير التي ستخرج من منظمات الصحة الأمريكية و العالمية.

BREAKING: A man was stabbed with a wine bottle over a pack of water at a Sam's Club in Hiram. 😳😳😳😳pic.twitter.com/KV5X7MiKpO