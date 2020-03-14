السعودية المثيرة هند القحطاني إشتاقت لوالدتها فبكت وتحدثت عن كورونا و رقصت (فيديو)

الدبور – السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني، و التي في كل ظهور لها تثير حالة من الجدل لما تحمله من امور لم يعتاد الشعب السعودي عليها لعقود من الزمن قبل غزوة الإنفتاح التي قادها منشار سمو ولي العهد الأمين بن سلمان، وقلب السعودية رأسا على عقب، خرجت في فيديو نشرته على حسابها تبكي لانها مشتاقة لوالدتها.

وظهرت القحطاني في مقطع فيديو منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمسك خاتما في يدها وتقول كان يخص والدتها وحين أبدت إعجابها به أصرت الأخيرة على إعطائه لها فأخذته.

من ناحية أخرى، ظهرت ”القحطاني“ فى فيديو نشرته عبر سناب شات تتحدث فيه عن الأوضاع في أمريكا وما أحدثه فيروس كورونا.

وقالت القحطاني ”الوضع هنا غير مبشر بالخير وفيه إجازة لمدة 3 أسابيع بسبب كورونا“، كما مازحت متابعيها بجملة ”زغردي يا إنشراح“. وأبدت ”القحطاني“ تخوفها من انتشار الفيروس قائلة ”الله يستر من غلق المطاعم والبنوك في سان دييغو بولاية كاليفورنيا“، مشيرة إلى أنه ما يعجبها حالات الهلع والقلق الزائد قائلة ”الله يقلعهم أرعبونا“.

وقبل ساعات نشرت هند مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ ظهرت فيه وهي ترقص، وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا انها ترقص في ظل حالة الطوارئ التي يعيشها العالم بعد انتشار فيروس ”كورونا ”.

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