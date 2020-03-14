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حملة في سلطنة عمان إجلس بالبيت، وفي الكويت إنثبروا ببيوتكم للقضاء على كورونا

By وطن الدبور
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الدبور – قامت حملات شعبية في كل من و دولة ، لمساعدة الحكومة في مجهودها للقضاء على إنتشار فيروس كورونا الجديد، وهي الإلتزام بالتعليمات التي صدرت للجميع، وأهمها الجلوس بالبيت، بمعنى أن يضع كل شخص نفسه في حجر صحي إختياري في منزله لمدة ١٤ يوما حتى يتم التعرف على المصابين بهذا الفيروس قبل أن ينقله لغيره.

في سلطنة عمان إنطلق وسم هاشتاق إجلس بالبيت و أرجوك إلتزم كلنا مسوؤلين، ودعت التغريدات الشعب إلى الإلتزام بالتعليمات و الجلوس في المنزل لمساعدة الحكومة على القضاء على هذا الفيروس من الأنتشار.

وتعتبر سلطنة عمان أقل دولة خليجية من حيث عدد الإصابات في الفيروس وتليها قطر التي زاد الرقم لديها فجأة بعد إكتشاف مصاب وافد هندي في مجمع سكني مما نشر الفيروس للكثير، وكانت الإمارات أول دولة خليجية يصلها الفيروس، ولكنها فرضت تعتيما كبيرا على عدد الإصابات، ولكنها اليوم إعترفت ورصدت ١٠٠ مليار درهم لمحاربة الفيروس.

أما في الكويت فعنوان الحملة مختلف، وتم إستخدام الكلمة الخليجية الكويتية في حال الغضب وهي إنثبروا في بيوتكم، بمعني أجلسوا في بيوتكم.

الدبور لسع بعض التعليقات من موقع تويتر عن تلك الحملات التي تحمل الشعب المسؤولية أيضا، لان البلد بلدهم وليست بلد الحكومة و المسؤولين فقط، ويجب على كل مواطن ومقيم على أي أرض ان يلتزم بالتعليمات التي تصدر من الجهات المختصة.

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