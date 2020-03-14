شاهد بالفيديو سعودية تضع مولودها في الشارع بعد رفض المستشفى إستقبالها

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لزوج سعودي يصرخ من الألم وهو يناشد ولي العهد بن سلمان و الملك السعودي التدخل، وفي الأثناء يقوم بتصوير ولادة زوجته في الشارع مقابل المستشفى الذي رفض إستقبال زوجته رغم حالة الولادة المستعجلة.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة حقوق الضعوف التي تعني بالظلم الذي يقع في السعودية وتنشر شكاوي المواطنين وما يحدث من تجاوزات في السعودية الجديدة، ظهر صوت الزوج المسكين وهو يناشد منشار سموه أن يتدخل في هذا الوضع الذي وصل اليه الحال في السعودية الجديدة.

وقال أن مستشفى الدمام رفض أكثر من مرة إستقبال زووجته لأنه من فئة ما يطلق عليه البدون في السعودية، وقال ها هي زوجتي تضع مولودها في السيارة بعد رفض إستقبالها، وحاولت الممرضة منعه من التصوير وقال من حقي أصور وهذه زوجتي تلد في السيارة أمام مستشفى الدمام.

الفيديو أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، للحال الذي وصلت اليه السعودية، حيث قال الزوج المكلوم غنهم تحججوا بفيروس كورونا، وكأن الأم تحمل فيروس وليس روح طفل بريء قد يتعرض للخطر أثناء الولادة في الشارع وبدون معقمات ولا ادوات.

وكالعادة إنطلقت مباشرة حملات للدفاع عن تصرف المستشفى ووضعوا اللوم على الزوج، حيث تحججت اللجان الذبابية أن الزوج أجنبي، وكأن جنسية الزوج او الزوجة تبرر التصرف بدون إنسانية، بينما وصل الحال للبعض بالضرب في شرف الأم وقال إنها علاقة غير شرعية لذلك رفض المستشفى إستقبالها وغيرها من القصص الجاهزة للتبرير لمنشار سموه كالعادة.

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زوجها اجنبي وزواجهم غير موثق تقريبا وهذا غالباً سبب رفض الحالات هذه ولا علاقة للبدون بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد هي سعودية وزوجها غير سعودي والزواج غير موثق — Mohammed-alkaabi (@AlkaabiShwawa) March 14, 2020

بينما رد ناشط على تلك التبريرات السخيفة، وقال ما نصه: “الحالات الإنسانية لا تحتاج جنسية أو أخلاق لتعامل معاها.. تتم معالجة الحالة بعد ذلك انظر للمخالفات القانونية التي عليه.”

الحالات الإنسانية لا تحتاج جنسية أو أخلاق لتعامل معاها.. تتم معالجة الحالة بعد ذلك انظر للمخالفات القانونية التي عليه. — Moe.free (@Moefree4) March 14, 2020