سيدة سعودية تضع مولودها في الشارع بعد رفض مستشفى الدمام إستقبالها في سعودية بن سلمان
فيديوعش الدبابير

شاهد بالفيديو سعودية تضع مولودها في الشارع بعد رفض المستشفى إستقبالها

By وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لزوج سعودي يصرخ من الألم وهو يناشد ولي العهد بن سلمان و الملك السعودي التدخل، وفي الأثناء يقوم بتصوير ولادة زوجته في الشارع مقابل المستشفى الذي رفض إستقبال زوجته رغم حالة الولادة المستعجلة.

وفي الفيديو الذي لسعه الدبور من صفحة حقوق الضعوف التي تعني بالظلم الذي يقع في وتنشر شكاوي المواطنين وما يحدث من تجاوزات في الجديدة، ظهر صوت الزوج المسكين وهو يناشد منشار سموه أن يتدخل في هذا الوضع الذي وصل اليه الحال في الجديدة.

وقال أن مستشفى الدمام رفض أكثر من مرة إستقبال زووجته لأنه من فئة ما يطلق عليه البدون في السعودية، وقال ها هي زوجتي تضع مولودها في السيارة بعد رفض إستقبالها، وحاولت الممرضة منعه من التصوير وقال من حقي أصور وهذه زوجتي تلد في السيارة أمام مستشفى الدمام.

الفيديو أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، للحال الذي وصلت اليه السعودية، حيث قال الزوج المكلوم غنهم تحججوا بفيروس كورونا، وكأن الأم تحمل فيروس وليس روح طفل بريء قد يتعرض للخطر أثناء الولادة في الشارع وبدون معقمات ولا ادوات.

وكالعادة إنطلقت مباشرة حملات للدفاع عن تصرف المستشفى ووضعوا اللوم على الزوج، حيث تحججت اللجان الذبابية أن الزوج أجنبي، وكأن جنسية الزوج او الزوجة  تبرر التصرف بدون إنسانية، بينما وصل الحال للبعض بالضرب في شرف الأم وقال إنها علاقة غير شرعية لذلك رفض المستشفى إستقبالها وغيرها من القصص الجاهزة للتبرير لمنشار سموه كالعادة.

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بينما رد ناشط على تلك التبريرات السخيفة، وقال ما نصه: “الحالات الإنسانية لا تحتاج جنسية أو أخلاق لتعامل معاها.. تتم معالجة الحالة بعد ذلك انظر للمخالفات القانونية التي عليه.”

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