بعد كش ملك، هل أصاب وزير القذارة الإماراتي حمد المزروعي فيروس كورونا؟

الدبور – هل أصاب وزير القذارة الإماراتي حمد المزروعي المقرب من ولي عهد أبوظبي بن زتيد، فيروس كورونا؟ وهل هو الأن في الحجر الصحي؟ هذا السؤال إنتشر بين النشطاء على مختلف وسائل التاصل الإجتماعي، حيث إعتاد المزروعي و الذي تبرأت منه عائلته لمستوى القذارة الذي وصل إليه، إعتاد على بث سمومه يوميا عبر صفحته على موقع تويتر.

إلا ان المزروعي وبعد تغريدة له ضد السعودية وأثارت الجدل وقت حملة الإعتقالات التي قام بها ولي عهد السعودية بن سلمان ضد كبار الامراء في العائلة الحاكمة، حيث قال بتغريدته التي أثارت غضب السعودية ما نصه: كش ملك.

وجاءت التغريدة وقت الإعتقالات و الحديث عن وفاة الملك سلمان وإستيلاء إبنه على الحكم بالقوة، لذلك قام بإعتقال كل من يشكل خطرا على توليه العرش السعودي، وكانت تغريدة المزروعي أوجعت و أغضبت بن سلمان كثيرا، لأنها جاءت لتثبت ما قيل عن وفاة الملك سلمان ولا تفسير أخر لها.

وبعدها ليحسن الوضع نشر وزير القذارة الإماراتي تغريدة مباشرة جاء فيها ما نصه كما لسع الدبور: “صباح الخير والمحبة” ونشر فيها صورة الملك سلمان وابنه، وبعدها اعاد التغريد بتغريدة جاء فيها “حماة الأمه الاسلاميه ، الله يبقيهم و يحفظهم” ونشر صورة الملك سلمان وولي عهده الدب الداشر بالإضافة لصورة شيطان العرب بن زايد.

حماة الأمه الاسلاميه ، الله يبقيهم و يحفظهم pic.twitter.com/yvtJNFRx6a — Jaber AlQubaisi (@yaber7) March 7, 2020

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واختفى المزروعي بعدها، مع إنتشار أخبار إصابة بن زايد نفسه بفيروس كورونا ووضعه في الحجر الصحي لعلاجه داخل أحد قصوره ولم يظهر من يومها، وهناك نظريات مختلفة تم تداولها، الاولى أن هذا يثبت أن من يغرد من حساب المزروعي هو بن زايد نفسه، و الثانية ان وزير القذارة المقرب من بن زايد هو أيضا أصيب بفيروس كورونا.

أما النظرية الثالثة و المستبعدة أصلأ أن بن زايد أمر المزروعي بعدم التغريد حتى تهدأ أزمة الإعتقالات التي يقوم بها بن سلمان ويثبت حكمه، خصوصا بعد الضجة التي فعلها بتغريدة مستعجلة ولم تكن موفقة بتسريب خبر وفاة الملك سلمان وتولي بن سلمان الحكم.

ولا يهم النشطاء أي من النظريات الأصح، بل المهم أن العالم إرتاح من قذارة المزروعي و شيطان العرب ولو لفترة قصيرة، مع أن وزارة القذارة تعمل بشكل كامل ومستمر، وجميع طاقم تلك الوزارة مازال يمارس عمله، من خالد الزعتر إلى علاونة وغيرهم ممن تم شرائهم بالدرهم الإماراتي لمهاجمة دول الخليج.

الدبور تابع بعض التعليقات من قبل النشطاء التي تتحدث عن مصير وزير القذارة حمد المزروعي، وما أصابه، وينشرها لكم هنا.

إلا وينه #حمد_المزروعي ؟! صار له فترة مختفي!

شكله (تكرون) وقعد — خلود المطيري #بند١٠٥ (@band105band105) March 15, 2020

#حمد_المزروعي

يا جماعة وين حمد المضروووطي 🤣🤣🤣🤣🤣

لا يكون لحق المرتزق #وسيم_يوسف

عقبل الخائن الاعظم #هاني_ابن_بريك — الصقور 99 (@uegU6x3aJ7yxvko) March 12, 2020

#حمد_المزروعي مصاب بفايروس الكورونا بالإضافة بفايروس الغباء — ممدوح أبو وائل (@mhmusport) March 11, 2020

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